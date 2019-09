Campodenno, inaugurata la rinnovata filiale della Cassa Rurale Val di Non

Una cerimonia partecipata da tutta la comunità, che ha risposto attivamente e con entusiasmo, ha inaugurato nel migliore dei modi la rinnovata filiale di Campodenno della Cassa Rurale Val di Non dopo un importante lavoro di ristrutturazione che ne ha completamente modificato i locali, ammodernandoli, rendendoli maggiormente confortevoli e rispettosi del requisito della privacy.

Un progetto, quello di ristrutturazione delle filiali, che non si fermerà a quella di Campodenno e che vede il coinvolgimento di tanti artigiani locali.

La cerimonia, culminata dalla benedizione di don Flavio e dal taglio del nastro, è stata aperta dal presidente della Cassa Rurale Val di Non Silvio Mucchi, che ha ricordato come la Cassa Rurale di Campodenno vanti una storia ultracentenaria: fu fondata infatti nel lontano 1901, grazie all’impulso dell’allora parroco don Alfonso Pozza, che ne affidò la guida al presidente Rodolfo Sicher, coadiuvato dal vice presidente Luigi Pezzi e dai consiglieri Lorenzo Bertol, Giovanni Angeli e Lino Holzer.

Pubblicità Pubblicità

L’istituto, come si legge nel vecchio Statuto, nacque per “migliorare le condizioni economiche e per questo mezzo anche le condizioni religioso-morali dei propri soci”. Una missione presente ancora oggi nei principi cooperativi che animano l’agire della Cassa Rurale.

Sono state ripercorse le tappe fondamentali che hanno portato alla banca di oggi, come quella della prima grande fusione del 1995 con l’allora Cassa Rurale di Tuenno.

“In quel momento nacque la Cassa Rurale di Tuenno-Val di Non, simbolo di crescita e unione” ha ricordato Mucchi, sottolineando la vicinanza sempre viva da parte della gente di Campodenno.

Pubblicità Pubblicità

Ha preso poi la parola il direttore generale Massimo Pinamonti, che ha riassunto le difficili sfide del mondo bancario in uno scenario europeo sempre più complesso e competitivo: “La Cassa Rurale, grazie al principio di reciprocità che anche oggi voi tutti dimostrate di avere, riesce ad essere presente e operare attivamente anche nei piccoli centri, vicino alla gente, sostenendo le iniziative imprenditoriali e le famiglie di tutta la nostra valle”.

Parola quindi al responsabile di filiale Matteo Saurini, orgoglioso del ruolo ricoperto e del team di collaboratori a sua disposizione, formato da Barbara Gervasi, Alessia de Concini e Luca Tolotti.

Si è voluto complimentare con la Cassa Rurale che ha ridotto al minimo i disagi alla popolazione, realizzando la ristrutturazione seguita dalla ditta Habitat in tempi record e garantendo il servizio grazie a un container temporaneo esterno, anche il sindaco di Campodenno Daniele Biada. “Questi interventi sono la dimostrazione della vicinanza da parte della Cassa Rurale a Campodenno e alle periferie – ha dichiarato il sindaco –. Vicinanza testimoniata anche dalla presenza costante di presidente e direttore a ogni nostro evento e dal sostegno garantito alle associazioni e al Comune”.

Il sindaco ha anche ringraziato la Cassa Rurale per questo investimento nella nuova struttura: un investimento non solo materiale, ma anche sociale, che fa bene alla comunità. “La fotografia di oggi, con così tanti cittadini, dimostra l’apprezzamento nei confronti di una banca sempre vicina alla gente – ha concluso Biada – che tra l’altro concede gratuitamente al Comune spazi fondamentali come sala Pozza e i locali del punto lettura”.