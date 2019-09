Val di Non e Sole: nelle ultime ore tre incidenti sul lavoro

Dopo l’incidente mortale occorso ieri a Paolo Valenti oggi la cronaca riporta un nuovo incidente che poteva portare ad un altro lutto.

Poco dopo le 11. 00 nei boschi di Spormaggiore in val di Non, un boscaiolo mentre stava lavorando è stato colpito al capo da un grosso ramo che stava abbattendo.

Probabilmente solo l’uso del caschetto protettivo obbligatorio per legge ha salvato l’uomo da guai peggiori.

Pubblicità Pubblicità

Sul posto è subito arrivata l’ambulanza di Trentino Emergenza e vista la possibile gravità delle ferite da Trento si è alzato l’elicottero che, arrivato sul posto, ha trasportato in codice rosso l’uomo all’ospedale santa Chiara di Trento nel reparto di rianimazione.

Alle ore 9.30 in val di Sole, presso malga Stablì nel comune di Mezzana, un altro uomo si è procurato della gravi ferite facendo legna.

Anche in questo caso è stato trasportato al Santa Chiara in elicottero in codice rosso.

Pubblicità Pubblicità

Poco prima in località Fraviano si è registrato un nuovo incidente sul lavoro.

Un ragazzo di 22 anni è stato ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale di Peschiera. Negli ultimi due incidenti le condizioni di entrambi gli sfortunati protagonisti sarebbero gravi.