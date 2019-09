Controlli Carabinieri: segnalate 4 persone per possesso di droga

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Trento hanno deferito in stato di libertà al Tribunale di Trento: B.B. 37enne kossovaro per furto aggravato di un computer che poco prima aveva rubato su un auto in sosta in via Grazioli, refurtiva che veniva restituita all’avente diritto e A.M. 25enne polacco, per evasione in quanto, già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare veniva sorpreso fuori dalla propria abitazione in via della Malpensada.

I Carabinieri della Stazione di Mezzolombardo hanno inoltre denunciato all’ Autorità Giudiziaria di Trento B.A. 26enne algerino, perché veniva trovato in possesso di un accessorio telefonico che poco prima aveva rubato all’interno di un esercizio commerciale di via Brennero, anche in tale circostanza, la refurtiva rinvenuta veniva restituita al legittimo proprietario.

