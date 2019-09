Conte Bis: ok alla fiducia anche al Senato. Donatella Conzatti assente

Il governo Conte bis ha ottenuto la fiducia. I voti favorevoli sono stati 169, contrari 133 e astenuti 5 (3 svp)Presenti 308, votanti 307.

Assente la senatrice Donatella Conzatti nominata nel collegio di Rovereto che ha deciso di non votare per non mettere imbarazzo il partito di Berlusconi che aveva detto che chi avrebbe votato per il governo sarebbe stato espulso dal partito.

Conzatti negli ultimi giorni aveva detto apertamente di voler sostenere il nuovo governo PD – M5s e aveva cercato di dettare le linee politiche di Forza Italia in Trentino invitando i suoi militanti ad uscire dalla maggioranza di centro destra.

Pubblicità Pubblicità

Richiesta rimandata immediatamente al mittente dal coordinatore Maurizio Perego e dal consigliere provinciale Giorgio Leonardi.

Ieri alla camera Emanuela Rossini del PATT aveva votato a sostegno del nuovo governo di sinistra

Dopo quella della Camera, il governo Conte bis quindi incassa anche la fiducia del Senato.

Durante il dibattito in Aula, il premier ha affrontato la questione immigrazione: “Va gestita a livello europeo e va modificato il regolamento di Dublino“, ha detto sottolineando poi la necessità di rivedere il decreto Sicurezza bis.

Dura la replica dell’ex alleato Matteo Salvini che ha definito come “ricattuccio” l’ipotesi di stop al decreto.

Erano particolarmente attesi gli interventi di Paragone il dissidente dei pentastellati: « “La mia tentazione di votare no è forte ma mi asterrò“, che ha criticato fortemente il movimento cinque stelle e Conte, e di Matteo Richetti del PD che si è astenuto, «Presidente Conte dopo questo voto lei sarà anche il mio presidente del Consiglio ma non avrà la mia fiducia. E’ uno dei giorni più difficili per me. Non posso per coerenza votare la fiducia a un governo nato su basi di convenienza e ambiguità. Mi atterrò perché non voglio cumulare il mio voto a quello della Lega».

Scatenato Matteo Salvini: «Non la invidio, presidente Conte-Monti, così come tanti colleghi che ho sentito. Ormai si capisce quando uno ha un discorso che viene da dentro e quando deve leggere un compitino scritto a casa. Siete passati dalla rivoluzione al voto di Casini, Monti e Renzi”, ha esordita Salvini in aula. “Giuseppe Conte è semplicemente imbarazzante. Lo diceva il 7 agosto una persona (Matteo Renzi, ndr) che oggi voterà la fiducia – ha sottolineato il capo del Carroccio -. Io stasera chiamo i miei figli, parlerò a testa alta, con una poltrona in meno ma tanta dignità in più»

Durante il dibattito parlamentare ci sono stati momenti di bagarre dopo che la senatrice leghista Borgonzoni ha mostrato una maglietta che faceva riferimento a Bibbiano.

La presidente Elisabetta Casellati ha sospeso la seduta, che è ripresa poco dopo. Fibrillazioni anche al primo intervento di una senatrice grillina. Cori “elezioni, elezioni” e “Bibbiano, Bibbiano” hanno subito accompagnato l’intervento del dem Stefàno.

Anche Conte è stato accolto in aula dal coro “traditore, traditore” e “dignità, dignità”