A Termon un intervento urgente per la regimazione delle acque

Via Castel La Santa, a Termon nel Comune di Campodenno, sarà interessata da un intervento urgente per la regimazione delle acque.

Il progetto esecutivo è stato approvato in linea tecnica dalla giunta comunale di Campodenno. La spesa complessiva prevista per i lavori ammonta a 159.308,63 euro, di cui 125.598,10 euro per lavori a base d’asta (comprensivi di 1.976,23 euro per costi della sicurezza non soggetti a ribasso) e 33.710,53 euro per somme a disposizione dell’amministrazione.

Il tutto nasce durante l’evento alluvionale di fine ottobre 2018 quando, a causa dell’intensità delle precipitazioni aggravata dal trasporto solido, il tratto terminale della rete delle acque bianche a servizio della strada comunale via Castel La Santa si è occlusa, impedendo lo smaltimento delle acque meteoriche.

Ciò ha fatto sì che l’acqua proveniente dalla strada abbia creato delle situazioni problematiche, oltre a occludere un tratto indipendente di rete delle acque bianche che è stato ripristinato in somma urgenza dal Comune di Campodenno alla fine dell’anno scorso.

La rete è stata ripristinata, ma è emersa in maniera l’inadeguatezza dimensionale del sistema di raccolta delle acque bianche in corrispondenza di via Castel La Santa, con conseguente necessità di sostituzione e adeguamento della rete, nata per servire una zona essenzialmente agricola con scarsa edificazione e oggi invece principale zona di nuova edificazione dell’abitato di Termon.

L’intervento deve essere realizzato in somma urgenza, al fine di evitare che nuovi eventi meteorologici di particolare intensità creino altri problemi.

Nel corso dell’alluvione dell’autunno scorso è emerso anche come a valle della nuova condotta della rete delle acque bianche presente lungo via Vioz (in cui confluirà la nuova condotta di via Castel La Santa), in corrispondenza di Piazza San Giovanni Battista, sia presente un problema idraulico a causa del cambio di pendenza e della scarsa capacità di deflusso della rete lungo via Pontara.

Il Comune di Campodenno intende risolvere anche questa criticità nel corso dell’opera programmata.