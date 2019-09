Passaggio di consegne per la Presidenza dell’Associazione Ristoratori Alto Garda e Ledro

Martedì pomeriggio alle 14.30 nella chiesa arcipretale di Riva del Garda avranno luogo i funerali di Eleonora Perraro.

Sarà in quell’occasione che familiari, parenti e amici potranno rivolgerle l’ultimo saluto in uno degli scenari più amati dalla donna: il lago.

Se nel frattempo i sospetti sul marito sono molto gravi e gli indizi di colpevolezza sono certi, invece non è stata ancora definita del tutto la causa della morte della donna.

Come si ricorda il 5 settembre la donna è stata trovata assassinata nel cortile del bar “Sesto Grado” di Torbole con evidenti segni di percosse.

La sera prima Eleonora e suo marito Marco Manfrini avevano deciso di passare la serata nel locale, e sul tardi quando lui era ubriaco, si è scatenata una lite fra i due coniugi, che è poi degenerata in pugni e schiaffi nei confronti della donna. (qui l’articolo con i particolari)

Marco Manfrini verrà interrogato lunedì mattina alle 9, nel carcere di Spini di Gardolo, davanti al Gip Riccardo Dies che dovrà decidere se procedere con il fermo dell’indiziato di omicidio.

L’uomo in quel momento potrà raccontare come sono andati i fatti nel tentativo di discolparsi anche se per ora continua a ripetere di non ricordare nulla.

Le prime analisi biologiche confermerebbero che si è trattato di una brutale aggressione con pugni, calci e morsi sul viso. E questo è piuttosto incongruente per una coppia all’apparenza serena e tranquilla.

Anche se nelle ultime settimane forse qualcosa si era incrinato.

Manfrini infatti a fine agosto era stato ammonito dal Questore di Trento per violenza domestica nei confronti della moglie che aveva dovuto ricorrere alle cure in ospedale.

Dopo questo episodio Eleonora aveva confidato ad un’amica di voler separarsi dopo solo un anno di matrimonio.

Sullo sfondo anche una vita non facile dell’uomo e nel momento del dramma l’abuso esagerato di alcolici che potrebbe in parte aver causato l’atto che ha portato alla morte la la donna.