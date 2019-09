Aveva già indossato molte volte la maglia azzurra e conseguito importanti risultati ma questa volta ha raggiunto un traguardo veramente soddisfacente.

E’iscritta alla società atletica Valle di Cembra dove il presidente è Antonio Casagrande , ha iniziato a praticare atletica a 14 anni inizialmente per divertimento per poi diventare una professionista che si allena quotidianamente.

A Canelli (AT) domenica Angela Mattevi si è laureata Camponiessa d’Italia nella corsa su strada 10 km ed ha conseguito un tempo di tutto rispetto, 34’12”, un risultato che porta una grande soddisfazione all’atleta ed alla sua famiglia, e ne gioisce tutto il paese di Segonzano ed il trentino.

Questi risultati si raggiungono solo grazie all’impegno, costanza e certamente la passione. I successi di giovani cosi talentuosi è bene che siano da esempio per tutti coloro che desiderano raggiungere obiettivi ambiziosi.

La motivazione e l’impegno nello sport aprono grandi prospettive.

Quali sono le tue sensazioni subito dopo la vittoria?

“ho partecipato conquistando il titolo e l’onore di campionessa italiana, con un crono di 34’12 che di certo non era nelle mie aspettative, ma comunque frutto di tanto impegno, sacrificio e passione. “Alla linea di partenza ho cercato di gestire l’ansia il più possibile eravamo tante ragazze e ciò che mi preoccupava era di cadere nella massa e magari farmi male.. ma ho cercato di non pensarci stare rilassata e concentrata per il via. Ero molto carica con voglia di correre sapevo di essere pronta per questa gara perché in questo mese mi sono allenata molto duramente per questo appuntamento quindi avevo fiducia in me stessa”.

Tecnicamente come hai calibrato le tue energie?

“Sono partita cercando di non esagerare subito perché sapevo era una gara lunga e da gestire al meglio, quindi ho lasciato andare il gruppetto di testa che andava troppo forte per me e ho subito trovato un gruppetto perfetto per il mio ritmo. Durante la gara sono sempre stata molto concentrata ho sempre avuto qualche avversaria davanti o affianco a me e questo mi ha aiutato molto a tenere il ritmo costante tutta la gara, durante il percorso il tifo dei miei genitori e le parole del mio allenatore mi incoraggiavano molto e mi davano forza. La gara è passata molto veloce, sono andata sempre costante con il ritmo aumentando leggermente l’ultimo km.. chiudendo appunto con il tempo finale di 34’12 con tanta emozione, gioia, soddisfazione e fiducia in me stessa.”

Soddisfatta per il risultato non dimentica i ringraziamenti:“Una gara da ricordare che mi da speranza per il futuro e mi fa credere in me stessa. Sono una ragazza molto determinata e con voglia di fare la strada è ancora lunga gli obbiettivi che voglio raggiungere sono tanti, ma io sono pronta a dare sempre il meglio di me e non mollare mai, sperando mi si aprano presto delle buone e sicure porte nell’ambito sportivo. Ringrazio la mia famiglia che mi sostiene sempre, il mio allenatore con il quale ho un rapporto fantastico, il mio presidente e la mia società che per me ci sono sempre. Infine i miei sponsor asics e visittrentino.“

Un esempio per i giovani: tenacia, grinta e passione. Angela Mattevi classe 2000 è cresciuta a Segonzano, in Trentino, titolo europeo conquistato a Skopje, in Macedonia.

Con l’atletica ha cominciato invece da cadetta nel 2014, dopo aver provato pallavolo e nuoto. È sempre stata una ragazza a cui piace muoversi: allora Antonio Casagrande, il presidente della sua società, le ha proposto di allenarsi e si è subito appassionata.

Ha studiato all’istituto professionale indirizzo sportivo di Civezzano, ha diversi brevetti come nordic walking, mountain bike, assistente bagnanti e personal trainer e molta passione.