Incidente sulla Statale 45 bis, traffico paralizzato

Settembre è arrivato e, a Varone di Riva del Garda, arriva la Sagra delle Lumaca, consueto ed attesissimo appuntamento di fine estate.

Sono in programma due serate e quasi un’intera giornata, quella di Domenica (apertura della cucina alle ore 11.00), di festa, musica ed, ovviamente, degustazione; in quella giornata molti eventi d’intrattenimento per i più piccoli con fiabe e giochi.

L’appuntamento era per i giorni 6,7,8 Settembre, ma, causa maltempo, è stato spostato ai giorni 13,14 e 15 Settembre.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco Varone Gruppo Iniziativa, avrà luogo nel parco del Pernone in località Varone, inizierà alle 18.00 di Venerdì 13 Settembre con l’apertura delle degustazioni e proseguirà con la musica del complesso “Gli ammutinati”.

Sempre alle 18.00 si aprirà la serata di Sabato 14 Settembre, continuerà con una performance di ballo del gruppo “Arco Iris Dance” e con la musica afro di Dj Carlitos.

Domenica il programma è più articolato, l’apertura della cucina è prevista alle ore 11.00 ed è in programma una serie di iniziative per intrattenere piccoli e grandi; nella prima parte della serata, si esibirà in una performance di ballo la “Country Wisper Dance School” A chiusura dell’evento e della giornata di Domenica, sono attesi i “Canton”, storica band rivana famosa negli anni ’80 per successi come “Sonnambulismo”, “Please don’t stay”,”Stay with me” ed altre.

Un ricco menù che prevede, accanto alla degustazione di lumache, piatti tipici della tradizione trentina, come cervo, polenta, crauti ed altre specialità.

Una bella occasione di passare una serata con la famiglia o con gli amici al termine delle ferie estive, tra musica e cucina.

Il contributo per la Voce del Trentino è di Gilberto Tessaro