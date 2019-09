Giulia Pedrotti di Trento seconda classificata al concorso «La Lanterna D’Oro»

Ai Suoni delle Dolomiti un gruppo rivelazione che è stato capace di creare un ponte tra la tradizione strumentale di questo grande paese e la grande musica internazionale, dal jazz al tango, dal folk alla classica.

Nelle foto posano accanto a una fisarmonica, a una domra, a una balalaika e a una balalaika contrabbasso che cattura lo sguardo per le dimensioni imponenti, la sua forma e i colori.

Sono i quattro componenti dei Russian Renaissance, la nuova straordinaria rivelazione della musica russa.

Non sono solo bravi ma rappresentano qualcosa di veramente nuovo perché hanno saputo costruire un ponte tra la tradizione strumentale russa e la grande musica internazionale.

L’occasione per ascoltarli è ovviamente offerta da I Suoni delle Dolomiti, domenica 8 settembre (ore 12) al rifugio La Montanara – Malga Tovre sull’Altopiano della Paganella.

Nel 2017 si sono imposti all’attenzione mondiale aggiudicandosi l‘M-Prize Chamber Arts Competition negli Stati Uniti, concorso per musica da camera con il premio più ricco al mondo.

Da allora hanno conquistato il pubblico e la critica con performance indimenticabili che hanno sondato le straordinarie possibilità degli strumenti della tradizione russa – balalaika, domra e fisarmonica per l’appunto – nell’esplorare ogni genere musicale dal jazz al tango, dal folk alla classica.

E sebbene spesso si cimentino con musiche note, ciò che sanno costruire è qualcosa di inusuale sia per il suono dei loro strumenti sia per gli arrangiamenti e l’energia con cui ripercorrono strade conosciute stravolgendole e infondendo loro nuova vita.

I loro concerti sono veri e propri viaggi nel mondo e nell’animo russo così legato da sempre sia alla musica tradizionale sia alla grande musica classica e allo stesso tempo sfide ed esplorazioni di tutto ciò che di nuovo incontrano tanto che ormai quando di parla di Russian Renaissance ci si riferisce ormai a una “World music with a russian soul”.

Tra le loro recenti performance vanno ricordati il debutto alla UMS, al Kennedy Center e le apparizioni negli USA al Saratoga Performing Arts Center, al Wheaton College, al Da Camera di Houston, all’Hope College, al Festival Napa Valley, ai Peoples’ Symphony Concerts, al The Berman, al Midland Center for the Arts, al Musical Bridges Around the World a cui si sono aggiunti lunghi tour in Europa e Asia ed esibizioni in Russia, Giappone, o Serbia.

Come si raggiunge il luogo del concerto: Il luogo del concerto è raggiungibile da Molveno con telecabina fino a Pradel e poi 15 minuti a piedi in salita direzione Malga Tovre – Rif. Montanara oppure con telecabina fino a Pradel e seggiovia fino al Rif. Montanara e quindi a piedi 15 minuti in discesa in direzione Malga Tovre.

Da Andalo proseguendo in macchina verso Maso Cadin e quindi per la strada Forestale- via Pradel-Valbiole (parcheggio) da dove in ore 1.10 di cammino, dislivello 320 metri con difficoltà T si giunge al luogo del concerto.

Sempre da Andalo è possibile risalire a piedi per la strada forestale via Pradel-Valbiole (ore 1.50 di cammino dislivello 500 metri, difficoltà T)

Escursione con le Guide Alpine del Trentino: È possibile arrivare al luogo del concerto con un’escursione assieme alle Guide Alpine del Trentino.

L’itinerario prevede la partenza dalla stazione di arrivo della cabinovia al Pradel, la prosecuzione per il sentiero delle Grotte e il superamento del Rifugio Croz dell’Altissimo (ore 1.30 di cammino, dislivello in salita 200 metri, difficoltà E).

La partecipazione è a pagamento con prenotazione presso le Guide Alpine Activity Trentino (al numero 0461 585353) e gratuita con prenotazione obbligatoria e fino ad esaurimento posti presso l’Apt Dolomiti Paganella al numero 0461 585836 per i possessori di Dolomiti Paganella Card e di Trentino Guest Card (possibilità di prenotazione anche sul sito visittrentino.info/card).

Escursione in e-mountain bike con gli Accompagnatori MTB: Per gli appassionati di due ruote è prevista una escursione in e-mountainbike assieme agli Accompagnatori di MTB fino al luogo del concerto.

L’itinerario si sviluppa da Andalo lungo strada forestale per 5,4 km di lunghezza, dislivello in salita 510 m, difficoltà facile/medio.

La partecipazione è a pagamento con prenotazione entro le ore 12 del giorno precedente presso Apt Dolomiti Paganella, al numero 0461585836.

L’escursione avrà luogo con un numero minimo di 4 partecipanti.

In caso di maltempo, l’evento è proposto alle ore 17.30 alla Sala Congressi Lido di Molveno. I biglietti per l’accesso in sala sono in distribuzione, fino ad esaurimento posti, dalle ore 15.30.