Conte Bis, parlamentari della lega contrari: «Autonomia fortemente a rischio con governo PD – M5s»

Sono molte le critiche che piovono sulla persona di Donatella Conzatti in queste ultime ore.

Nelle sue dichiarazioni appare chiara la volontà di staccarsi dalla lega provinciale e nazionale.

Nel pomeriggio il commissario provinciale di Forza Italia Maurizio Perego ha sottolineato che la senatrice Conzatti «non detta la linea di Forza Italia» e che le due dichiarazioni ormai giornaliere «sembrerebbero ipotizzare una presa di distanza di Forza Italia del Trentino dalla Lega e dalla coalizione che oggi governa Provincia e Regione, ritengo doveroso precisare quanto segue: la linea politica di Forza Italia del Trentino, viene dettata dal Presidente Silvio Berlusconi, dal Coordinatore regionale On. Biancofiore e dal sottoscritto Commissario Provinciale.»

Nel tardo pomeriggio il consigliere provinciale Giorgio Leonardi ha rincarato la dose: «Come può intervenire su questioni legate al governo locale chi non è presente sul nostro territorio, chi non ci mette la faccia quotidianamente, chi non ha fatto campagna elettorale in lungo e in largo per le nostre valli?» – si chiede l’esponente di Forza Italia

E ancora: «Le dichiarazioni della senatrice sono affermazioni teoriche, astratte ed estranee al nostro contesto politico. Sono asserzioni che testimoniano il non coinvolgimento in un progetto che richiede impegno continuo e fattivo, portato avanti nonostante le diversità che, naturalmente ed evidentemente, sussistono in una coalizione di governo composta da formati politici differenti. E che proprio per questo richiede l’impegno di tutti, con l’obiettivo di proseguire su questa linea di un centro destra unito al governo, unica condizione per restare fedeli alle linee guida di questa coalizione e per favore riforme reali che sono necessarie e non più procrastinabili».

Per Leonardi Forza Italia è sempre stata coerentemente per un centro destra unito e che rispetti la volontà dei suoi elettori, dalle elezioni del 4 marzo 2018 a quelle provinciali del 21 ottobre scorso.

«Forza Italia vuole costruire un centro destra serio, – conclude Leonardi – che affronti i problemi reali della gente e del paese, vuole dare chiarezza, taglio delle tasse, sicurezza, rispetto delle famiglie. E su questa linea stiamo governando in Provincia e in Regione e governeremo insieme in molti Comuni, con il Presidente Fugatti».