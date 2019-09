Polfer, 3 mila servizi di vigilanza in estate. 17.310 controlli e 2,4 kg di cannabinoidi sequestrati tra Veneto e Trentino Alto Adige

Come ogni anno il servizio di controllo da parte della Polizia ferroviaria (comparti di Verona, Trento e Bolzano) si è intensificato in occasione dell’arrivo dell’estate.

E a conclusione della bella stagione, anche il 2019 segna un bilancio positivo per l’attività della Polfer: dal primo giugno alla fine di agosto i servizi di vigilanza nelle stazioni sono stati 2936 con 18 giornate specifiche di controlli straordinari in tutto l’ambito ferroviario, anche con l’ausilio di unità cinofile.

Sono stati sequestrati oltre 2,4 kg di cannabinoidi e varie dosi di eroina e droga sintetica. Sono state anche identificate negli ambiti ferroviari delle province di Verona, Vicenza, Bolzano e Trento 17310 persone, di cui 8642 cittadini stranieri.

Arrestate 8 persone, di cui 5 stranieri e denunciate altri 129 in stato di libertà, per reati che vanno dallo spaccio di sostanza stupefacente, alla rapina impropria, al furto, ai reati contro la persona. Inoltre, sono stati rintracciati 3 minori, segnalate 18 persone per l’emissione del cosiddetto “daspo urbano” ed elevate 75 contravvenzioni.

Infine, sono stati effettuati 190 servizi antiborseggio, 266 scorte a treni viaggiatori (per un totale di 626 convogli) e 160 pattuglie automontate lungo la linea ferroviaria, (circostanza che ha permesso anche il controllo di 323 veicoli).

Particolarmente intenso è stato l’impegno nel mese di agosto, periodo durante il quale è aumentato il numero dei viaggiatori sull’intera rete ferroviaria, anche per la maggiore affluenza di pubblico in occasione degli spettacoli nell’Arena di Verona e nei grandi parchi divertimento del Lago di Garda.

Il Compartimento di Polizia Ferroviaria per Verona ed il Trentino Alto Adige ha inoltre continuato a svolgere i servizi congiunti di vigilanza e scorta sui treni viaggiatori transfrontalieri con il concorso delle Polizie di Austria e Germania, per prevenire attività illecite a carattere transnazionale, con particolare riferimento all’immigrazione clandestina.

Le attività congiunte, oltre a quelle ordinarie, svolte in stazione ed a bordo treno, hanno permesso di rintracciare complessivamente 37 stranieri in posizione irregolare e di scortare 194 treni sulla tratta Trento – Brennero.