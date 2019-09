Intervento sulle Pale di San Martino: recuperati illesi due alpinisti croati

Spesso certe scelte politiche suscitano perplessità in noi Cittadini.

Un po’ come se, soprattutto negli ultimi anni, amministrare un Ente Pubblico fosse una sorta di passatempo.

In effetti molte volte abbiamo ascoltato alcuni tra assessori e consiglieri portare avanti ragionamenti o pensieri “privi di contenuti programmatici”.

Leggendo i vari curriculum dei giovani politici locali, non v’è traccia di un passato politico, magari anche stile vecchia DC dove ricordiamo che prima di poter candidare si doveva seguire un “maestro” e solo dopo vari esami si poteva provare ad accedere alla Pubblica amministrazione.

Intendiamoci, non siamo nostalgici, ma tra i vecchi politici preparati e gli attuali improvvisati, ci viene voglia di dire che era meglio quando andava peggio.

Non ce ne voglia l’Assessore al bilancio del Comune di Levico Terme se citiamo la sua recente risposta “non ho avuto il tempo di leggerlo” ad una precisa domanda sul bilancio.

Sappiamo tutti che tra lavoro e famiglia il tempo per il resto è poco.

Il resto però non può essere l’Amministrazione Pubblica!

Vedete, anche a noi viene quasi naturale relegare un compito come quello di amministrare il futuro dei Cittadini ad una sorta di terzo tempo se di tempo ce ne è.

La Politica, quella con la P maiuscola non è improvvisazione e lo sanno bene gli esponenti della Lega sezione di Levico Terme, in testa a tutti Cristian Libardi che, a tal proposito, ha dato il via ad una serie di incontri preliminari con tutti quei Cittadini che, indipendentemente dal colore politico, desiderano avvicinarsi all’Amministrazione Pubblica.

Una scuola politica? Si, molto probabilmente si e siamo convinti che ce ne sia assoluta necessità.

Saper leggere un piano regolatore, saper leggere un bilancio sono tutte cose fondamentali per chi desidera avvicinarsi alla “cosa pubblica” così come sono fondamentali alcune strategie sulla comunicazione come conoscere quali sono i diritti ed i doveri di chi è delegato dai Cittadini a rappresentarli nelle Istituzioni.

In una recente intervista, Cristian Libardi auspica che Sindaco e Giunta diano il via finalmente a una commissione per studiare e progettare il futuro economico di Levico.

“Sudtirol 2030”, per esempio, è uno studio che i nostri vicini di casa hanno elaborato e che tiene in considerazione, anche in base ai cambiamenti climatici, le strategie da seguire per il futuro dell’economia altoatesina.

Una commissione nata internamente ad un comune di 8000 anime non può evidentemente elaborare grandi strategie e ottenere i fondi di Sudtirol 2030 ma, se impostata con intelligenza e priva delle solite faziosità, può rendere un ottimo lavoro che si riflette positivamente su tutta la cittadinanza.

Se quindi, internamente la commissione, ci potranno essere i rappresentanti delle varie categorie e una guida manageriale esperta, si potrà anche essere da esempio per tutti i neofiti che in futuro si avvicineranno alla politica.