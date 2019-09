Valsugana: al via la scuola di formazione politica

Ecco cosa il presidente del Calcio Levico chiede al fratello Sindaco.

Cristian Libardi, Consigliere della Lega del Comune di Levico dichiara: «non avevamo dubbi che prima o poi il “fratello Presidente” e l’ex Consigliere Passamani sarebbero passati a batter cassa in Comune”. Eh si perché nella società che gestisce il Calcio Levico è presente una vecchia conoscenza della politica Trentina, Gianpiero Passamani che ricordiamo è stato sponsor dell’attuale Sindaco alle passate elezioni».

Libardi ricorda anche che «la pessima abitudine di chiedere soldi ai Cittadini non passa mai mentre l’idea di procedere grazie ai meriti quella è, come sempre, assente. Ricordiamo ai meno attenti che il denaro elargito dall’Ente Pubblico proviene dalle tasse pagate dai Cittadini e non da un altro pianeta. Non dimentichiamoci nemmeno che pochi mesi fa il Commissario Simoni deliberava finanziamenti per un totale di 600 mila euro in 7 anni a favore del Calcio Levico».

Ancora Cristian Libardi ci ricorda che questa estate, la società che gestisce le Terme, ad agosto, si è trovata nelle condizioni di dover mettere in ferie alcuni dipendenti per mancanza di lavoro. «A Levico abbiamo la necessità di un piano di sviluppo per il futuro turistico che, stando alle parole del Sindaco, avrebbe dovuto nascere in senno ad una commissione mista che però ad oggi, nonostante le promesse, ancora non si vede».

«Apprezzo comunque le dichiarazioni e l’impegno del Sindaco Beretta che, bilancio alla mano, – Aggiunge ancora Libardi – ricorda a suo fratello che la situazione economico finanziaria Pubblica forse non lo consente quando invece, Patrik Arcais assessore al bilancio, aveva dichiarato durante l’ultimo consiglio di non aver ancora letto il bilancio e di non essere in grado di dare risposte».

«Per quanto invece riguarda l’indotto del calcio qui a Levico, – aggiunge ancora Libardi – se pensate che a distanza di tre mesi dalla manifestazione Il Pulcino d’Oro gli albergatori che hanno ospitato alcuni gruppi aspettano ancora di essere pagati dal Calcio Levico; se questo fa parte dell’indotto. Altro, ma pur sempre di indotto si tratta, riguarda la situazione dell’impianto sportivo che la società Calcio Levico, con i soldi dei Cittadini, avrebbe dovuto ampliare con alcune aree attrezzate, mi riferisco ai campi da volley e basket. Se come vedo io non siamo nemmeno in grado di spostare una panchina per tagliare l’erba e disegnare le linee a pavimento del campo da basket allora mi viene da pensare che sia molto meglio affidare soldi Pubblici a chi merita e non a chi mantiene le strutture pagate dai Cittadini come vediamo nelle immagini».

Particolarmente particolarmente dure quelle del responsabile della Lega Libardi che comunque, tolte le polemiche, non rinuncia a sollecitare la Giunta affinché si dia vita a questa commissione inserendoci figure con esperienza alle quali affidare le strategie per il rilancio di Levico. «Non possiamo tacere difronte a certe situazioni ma assieme ad Impegno per Levico siamo pronti a collaborare con la maggioranza per il futuro di Levico Terme».