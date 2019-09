I suoni delle Dolomiti: gran finale con «Comunicato Samba» e «Yamandu Costa»

Con un doppio evento legato alla musica dei Pink Floyd, verrà ufficialmente inaugurata venerdì 13 e sabato 14 settembre la Fly Music Arena, una nuova struttura di Besenello, in località Acquaviva, lungo la statale fra Trento e Rovereto, omologata per ospitare 800 persone: si tratta di uno spazio coperto con grade palco “per ospitare eventi musicali e culturali di alto livello, dotato delle più innovative tecnologie multimediali” spiega il responsabile Michele Moschetta, titolare del vicino negozio di musica e service Fly Music.

Lo spazio è al cospetto di una grande parete rocciosa costantemente monitorata con dei sensori per ragioni di sicurezza, e che durante gli eventi verrà illuminata in maniera suggestiva: la Fly Music Arena intende essere uno spazio versatile in grado di ospitare grandi concerti, ma anche la danza, conferenze, momenti conviviali, che viene messo a disposizione di tutti gli organizzatori di eventi.

(Per le due serate inaugurali i posti saranno numerati, mentre su prenotazione è possibile riservare un tavolo, sempre nella sala stessa con vista palco, per la cena servita prima dello spettacolo da Trentino Catering; ci sarà anche un’area ristoro: per informazioni: www.soundprojectitaly.it).

Fly Music con Promusic di Reggio Emilia ha ideato una inaugurazione all’insegna dei Pink Floyd: venerdì 13 settembre alle 21.30 c’è “Pink Floyd in Quadrifonia”, una lezione di rock con due critici musicali molto amati quali Gino Castaldo ed Ernesto Assante, che proporranno l’ascolto guidato di “The Dark Side of the Moon”, capolavoro della musica rock che grazie all’ascolto in “quadrifonia” il pubblico sarà letteralmente circondato dalle note e dagli effetti acustici che rivoluzionarono la musica nei primi anni Settanta.

Alla presentazione presso il negozio Fly Music, è intervenuto in videoconferenza anche Gino Castaldo, che alla Voce del Trentino ha spiegato così l’importanza dei Pink Floyd: “Nella musica di oggi non c’è nulla oggi che assomigli a loro perché con i Pink Floyd non c’è stata una sostituzione generazionale: il messaggio di Roger Waters e di The Dark Side of the Moon ha tanti significati e quello più forte, a mio avviso, è l bisogno di empatia tra esseri umani, il bisogno di capirsi più che quello d scontrarsi. La loro musica cerca di produrre empatia tra le persone che la ascoltano e sono attualissimi proprio perché nessuno lo fa più. Il mio non è un discorso moralistico: la loro musica per quanto bella, non è solo accessoria, ma ha una visione, al punto che per leggere il nostro mondo, oggi dobbiamo ascoltare la musica dei Pink Floyd o di Bob Dylan, ossia una musica che aveva l’ambizione di essere al centro della vita e non marginale, di essere un racconto globale dell’esistenza, che nella musica di oggi non c’è più”.

Sabato 14 settembre, sempre alle 21.30, ci sarà il concerto dei Sound Project, un gruppo che si è specializzato nel restituire fedelmente la musica della mitica band inglese e dei suoi spettacolari show fatti di suoni, luci e proiezioni, con brani tratti dai primi anni della psichedelia fino al periodo post Roger Waters.

Queste due serate interamente dedicate alla musica dei Pink Floyd sono molto complesse sia dal punto di vista acustico che dell’illuminotecnica, specie per quanto riguarda la quadrifonia e gli effetti laser, fondamentali per restituire in tutta la sua pienezza la musica dei Pink Floyd: richiedono una strumentazione all’avanguardia che verrà fornita interamente dalla stessa Fly Music.