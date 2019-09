Voto piattaforma Rousseau: Italiani 0 – Casaleggio 1 – di Antonio Rossi

Spett.Le Direttore,

le scrivo perché ho assistito al triste epilogo del risultato sulla Piattaforma Rousseau.

Un voto scontato e non privo di polemiche visto che in molti che volevano votare no non hanno potuto farlo.

Pubblicità Pubblicità

Ieri circa l’80% di 80.000 Cittadini italiani hanno concesso il via libera al nuovo Governo di Conte e ad una nuova unione tra 5 Stelle e PD, due compagini che fino ad oggi sembravano essere amalgamabili come l’acqua e l’olio.

I numeri quindi ci dicono che 64.000 Cittadini hanno votato per il si.

Per assurdo si tratta di meno dell’1% (+- lo 0,6%) dei dieci milioni e mezzo di Cittadini che hanno votato alle politiche del 2018 per i pentasellati.

Sono ben 10.442.272 i Cittadini che non hanno espresso alcun parere.

Cittadini che avevano votato 5 Stelle e che proprio dai 5 Stelle sono stati chiamati ieri a decidere sul futuro della Nazione rispondendo nella misura dello 0,6%.

Democrazia diretta? Certo che si, in realtà tutti siamo liberi di iscriverci alla piattaforma stellata e tutti siamo liberi di votare.

E allora perché sono così pochi coloro che lo fanno?

Di Maio, ieri sera raggiante, ha dichiarato che il risultato della votazione sulla piattaforma Rousseau è “record mondiale”!!

Non per il risultato in se ma per il numero di voti.

“Gli italiani sono equamente divisi tra centro destra e centro sinistra; negli ultimi anni si sono stufati della politica e attraverso il voto hanno lanciato un messaggio preciso ai partiti storici votando il Movimento” – ha precisato

In parole povere: voto per i 5 stelle ma resto di centro destra o centro sinistra in attesa che all’interno delle due parti cambi qualcosa in meglio.

Chi scrive questo articolo ha una idea politica, segue un partito e lo sostiene attraverso il voto.

Credendo in un’idea non avrei nessuna paura, se e qualora il mio partito di riferimento avesse una piattaforma come quella dei 5 stelle, ad iscrivermi e a votare.

Per me sarebbe un dovere.

Dovrebbe essere un dovere per tutti coloro che credono in un’idea.

Ammesso vi sia un’idea oltre il “vaffa”.

Tutto questo non accade ed è allarmante assistere a manifestazioni di esultanza da parte di Conte che ritiene “pericoloso” Salvini pur cosciente che il reale pericolo è ben altro, o meglio qualcun’altro e cioè quel Casaleggio che controlla mezzo Parlamento e che il PD, attraverso una mozione presentata e poi ritirata, voleva isolare.

Adesso ci vanno a braccetto. W l’Italia!

Antonio Rossi – Trento