Trento è la città più a misura di sportivo d’Italia, Uez: «Premiato il sistema dello sport trentino»

Trento vince la classifica diffusa dal sole24ore sull’indice di sportività, cioè la verifica se la città è davvero a misura di sportivo.

Negli indicatori Trento risulta essere prima come strutture sportive e come attrattività dei grandi eventi e negli sport di amatori e master.

Seconda negli sport individuali, (molto forte sul ciclismo) Trento fra gli indicatori dimostra di saper coniugare bene anche gli sport con la natura.

“Il nuovo primato di Trento nella classifica della sportività delle città italiane ci riempie di soddisfazione soprattutto perché non si tratta di un exploit sporadico e momentaneo: è la diretta conseguenza di un lavoro corale che ha coinvolto e coinvolge le Amministrazioni pubbliche, le società sportive, il Coni, guidato con passione da Paola Mora, unica presidente donna in Italia, e ancora gli atleti, grandi e piccoli, le famiglie, la scuola. Questa classifica premia un sistema: il sistema dello sport trentino”.

Così commenta l’indagine del Sole 24 ore l’assessore allo Sport Tiziano Uez. Che aggiunge: “Ho sempre sostenuto che sia meglio avere mille persone che praticano assiduamente lo sport piuttosto che tre campioni mondiali. Dai dati dell’indagine emerge comunque che Trento ha l’una e l’altra cosa: ha altissime prestazioni negli sport individuali, nel volley, nel ciclismo e nello stesso tempo è ai vertici per numero di tesserati e per offerta di sport e di eventi. Questo significa che l’eccellenza non è un frutto solitario, ma deriva da un ‘movimento’ che coinvolge migliaia di persone. Tantissime di queste sono volontari che si dedicano ad educare allo sport i bambini, con ricadute non solo sul piano agonistico, ma anche su quello sociale e della promozione di stili di vita sani”.

Le 107 province italiane vengono monitorate sulla base di 30 indicatori, di cui tre di carattere generale (riguardanti prevalentemente i tesserati) e gli altri divisi in tre grandi “famiglie”: sport di squadra, sport individuali, sport e società. Un settore, quest’ultimo, che vede una più alta rotazione degli indicatori.

Periodicamente, ad esempio, vi compaiono gli enti di promozione sportiva (per i quali non è semplice la ricerca dei dati, soprattutto in alcune regioni) e gli sport paralimpici, entrambi assenti in questa edizione.

Il tutto viene poi messo in rapporto alla consistenza della popolazione e anche all’estensione delle singole aree.