Tempesta Vaia: via libera a 277 milioni di euro dall’Unione Europea

L’europarlamentare sudtirolese Herbert Dorfmann annuncia da Bruxelles che oggi è arrivato il via libera ai 277 milioni di euro del Fondo di Solidarietà Europeo per i danni del maltempo di fine ottobre 2018, in particolare quelli legati al passaggio della tempesta Vaia sul nostro territorio.

«Questa mattina c’è stato il voto nella Commissione per i bilanci, della quale sono membro in questa legislatura. Manca solo un ultimo passaggio formale, con la votazione in plenaria che si terrà tra un paio di settimane a Strasburgo, ma possiamo dire che ormai è fatta», commenta Dorfmann.

Il conto dei danni presentato dall’Italia per i danni provocati dal maltempo su tutto il territorio nazionale lo scorso autunno superava di poco i 6 miliardi di euro.

La Commissione europea aveva proposto allora l’attivazione del Fondo di Solidarietà Europeo per 277 milioni di euro a favore dell’Italia, decisione che è stata confermata dal voto di oggi in Commissione per i bilanci.

«Nella nostra regione la tempesta Vaia ha fatto danni enormi tra il 27 e il 30 ottobre 2018. Già durante la scorsa legislatura, pochi giorni dopo il passaggio di Vaia, avevo chiesto l’attivazione del Fondo di Solidarietà Europeo. Sono soddisfatto che questo intervento finanziario sia stato finalmente approvato», spiega Dorfmann.

Ora la palla passa a Roma, che dovrà stabilire la ripartizione del Fondo sul territorio nazionale.

Sono infatti quindici le regioni italiane che la tempesta ha colpito lo scorso ottobre e che ora hanno diritto agli aiuti.