Stop ai cosmetici, ora si usa il trucco permanente.

Risultare sempre in ordine richiede dei leggeri ma costanti accorgimenti, per questo esiste il trattamento cosmetico del trucco permanente o semipermanente

Il trucco permanente serve per correggere le piccole imperfezioni che la maggior parte delle persone nascondono tutti i giorni attraverso l’utilizzo dei prodotti cosmetici.

Il trattamento serve non solo per mantenere un make up costante, ma anche per valorizzare tratti del viso come sopracciglia, labbra e occhi oppure per nascondere le imperfezioni causate dal tempo.

Si parla in particolare di persone che desiderano nascondere delle cicatrici o correggere il fenomeno delle “ sopracciglia rade”, ovvero la mancanza di peli che richiederebbero l’aiuto della matita correttiva.

In altri casi il trucco permanente o semipermanente è utilizzato come sostituto duraturo del make up.

Tra i più richiesti, il trucco permanente occhi con l’applicazione di l’eye liner permanenti facendo apparire lo sguardo in ottima forma e la definizione del contorno labbra, dandole la giusta forma per ogni occasione.

Tutto questo, permette in modo di evitare trucchi aggiuntivi che potrebbero causare fastidiose allergie e perdite di tempo.

Inoltre, grazie alla tecnica della dermopigmentazione, il trucco applicato è adatto a tutti: dagli sportivi perchè resistente all’acqua, a chi soffre di allergie perchè il pigmento introdotto è completamente naturale.

Il trucco, essendo inserito sotto il primo strato di pelle ha una permanenza complessiva che varia in base alla rigenerazione della stessa, generalmente circa 6/8 mesi.

La durata del trattamento cosmetico è di circa 2 ore.