Scomparso da Bahia il 41enne bolzanino Luca Romania. Mistero su corpo trovato carbonizzato

Sono ancora in corso le indagini sulla misteriosa scomparsa da Salvador del 41enne bolzanino Luca Romania, avvenuta lo scorso 24 agosto, e su un corpo trovato carbonizzato dalla polizia di Bahia il giorno successivo, nella serata di domenica 25 agosto.

Quelli che sono considerati i resti dell’uomo sono stati rinvenuti nella zona di Simões Filho, nella regione metropolitana di Salvador de Bahia.

Come riporta anche il quotidiano brasiliano Correio, che ha parlato con una persona a lui molto vicina ma che ha rifiutato di farsi identificare, il bolzanino era stato avvistato l’ultima volta nella giornata di sabato 24 allo Shopping Accesso Norte, un centro commerciale della zona, dopodiché di lui si erano perse le tracce.

A dare l’allarme i famigliari, che da ore aspettavano il suo rientro a casa.

Luca era sposato con una donna di Bahia e viveva a Salvador da tempo. Da ragazzo abitava in via Ortles e si era trasferito in Brasile circa 17 anni fa. Solo un mese fa era tornato a Bolzano per salutare i vecchi amici e i parenti.

Proprio la moglie e gli stessi parenti non hanno però voluto rilasciare alcuna dichiarazione. “E’ uno shock per tutti”, hanno sottolineato.

Una volta recuperato, il corpo consumato dalle fiamme sulla cui identità ora si investiga (ma che sarebbe stata associata a quella di Romania) è stato subito trasferito all’Istituto Medico Legale Nina Rodrigues (IMLNR) per la formale identificazione.

Nel frattempo non si fermano le indagini sul possibile movente di quello che avrebbe tutte le carte in regola per essere considerato un omicidio.

Nessuna informazione è ancora disponibile circa i funerali e la sepoltura. Per ora, sulla presunta morte del bolzanino aleggia tuttavia ancora un fitto alone di mistero.

Sotto, la foto segnaletica con annuncio pubblicata subito dopo la scomparsa di Luca Romania.