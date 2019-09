PD: A Levico Terme no al referendum sulla sede del municipio

Andrea Conti, coordinatore del PD levicense, risponde no alla proposta referendaria che si presume possa essere chiesta dalle minoranze a Levico Terme nel corso del prossimo Consiglio Comunale che si dovrebbe tenere tra pochi giorni.

Il mistero è come possa essere venuto a sapere di questa possibile proposta; la sua conferenza stampa preventiva dimostra che l’argomento è scottante e si cerca di stopparlo sul nascere.

Tipico di un certo modo di pensare di alcuni intellettuali della sinistra che si ritengono depositari della verità a senso unico.

Un referendum con il quale la Lega ed Impegno per Levico intenderebbero chiedere ai Cittadini di esprimersi sulla futura ubicazione della sede del Municipio.

“Uno strumento democratico fortemente voluto dalla sinistra che si è sempre battuta per dare voce al popolo” ricorda Tommaso Acler e sottolinea anche: “strano che a dire no sia Conti e non Latino, consigliere del PD e presidente del Consiglio Comunale di Levico. Latino dovrebbe far parte dell’opposizione con noi di Impegno per Levico, la Lega e i 5 Stelle ed invece si sta affermando sempre più in forza alla maggioranza; se guardiamo il PD nazionale non facciamo fatica a credere che la tendenza a voler Governare, pur avendo perso le elezioni, sia un elemento imprescindibile della sinistra attuale”.

Sempre Acler aggiunge che: “la sinistra vive di controsensi terribili, Conti (non Conte si badi bene!) attacca la piattaforma Rousseau dei 5 Stelle e dice che il referendum deresponsabilizza i Consiglieri come se un referendum avesse lo stesso valore di un blog; ma si è accorto Conti che il suo PD sta facendo il Governo con i 5 stelle o la notizia gli è sfuggita?” “Si è accorto che nella stessa intervista rilasciata ad un noto quotidiano locale prima dice che vuole tornare a fare politica con i Cittadini e poi dice no ad uno strumento che coinvolge i Cittadini?”.

D’altronde per Renzi e il Partito Democratico il referendum costituzionale del 2016 ha rappresentato veramente la resa dei “Conti”.

Tommaso Acler rincara la dose: “Conti ha già deciso la destinazione della Macera dichiarando ai giornali che tutti sarebbero felici se diventasse un museo, tutti chi? Ha per caso già fatto un referendum di nascosto?” “E poi parla a nome delle minoranze, della maggioranza, si sostituisce al Sindaco…?”.

Insomma, se a Roma la sinistra cerca con le capriole di tornare a Governare pur avendo dimezzato i consensi, anche qui in Trentino la chiarezza e la serietà non sono certo caratteristica principale.

A Levico il PD è in maggioranza o in minoranza? Il PD accetta i referendum o no? Il PD vuole fare politica con i Cittadini o senza? Ai posteri le ardue sentenze e la risposta degli interessati.