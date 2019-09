Malé, via ai lavori di asfaltatura in via Milano e via Molini

La quarta edizione della Dolomiti di Brenta Trail fa il botto di iscrizioni con oltre 700 iscritti da tutto il mondo.

Un appuntamento ormai fisso per gli amanti del trail running con enorme soddisfazione degli organizzatori dell’Altipiano della Paganella.

In soli quattro anni la Dolomiti di Brenta Trail ha raggiunto un grande successo che si sta equiparando al più famoso “Sellaronda Trail”.

L’evento è al via il 07 settembre 2019 dalle rive del Lago di Molveno, in Altipiano della Paganella, per correre attraverso i rifugi e le cime delle Dolomiti di Brenta.

Per chi desiderava iscriversi alla Dolomiti di Brenta Trail 2019, ormai dovrà aspettare il prossimo anno. Come segnalato dagli organizzatori, le gare hanno già confermato il “tutto esaurito”, la 45km con quasi due mesi d’anticipo e la 64km ha registrato il sold out alla fine del mese di agosto.

Un successo enorme che vede alla competizione atleti provenienti da 22 nazioni, tra cui Brasile, Australia, Sud Africa, Russia e da quasi tutti i paesi Europei. Il gruppo più folto è quello olandese con ben 81 runner.

Come per le edizioni precedenti, le gare di running sono due: il corto di 45km con 2.850m D+ e il lungo di 64km con 4.200m D+. I percorsi sono organizzati tra i sentieri delle Dolomiti di Brenta, che uniscono gli storici rifugi Croz dell’Altissimo, Pedrotti, Brentei, Tuckett e Graffer.

Due gare eccezionali per i paesaggi e le località che andranno a toccare. Dalle rive del Lago di Molveno, passando per Andalo si raggiungerà il gruppo di Cima S. Maria e Cima di Campa per giungere poi al Passo del Grosté e correre ai piedi di Cima Brenta, Crozzon di Brenta, Cima Tosa, Campanil Basso, sino a valicare Bocca di Brenta e ridiscendere al Lago per il traguardo finale.

Tra i top runner iscritti alla Dolomiti di Brenta Trail 2019: Christian Modena, Enzo Romeri, Georg Piazza, Luca Miori, Martina Valmassoi, Nicola Bassi, Ingrid Qualizza e molti altri forti atleti. Il tempo da battere è di 7h 04’ 23’’ di Enzo Romieri, che l’anno scorso ha migliorato il precedente record di ben 25 minuti. Invece per il corto i tempi di riferimento sono quelli di Federico Nicolini con le sue 4h 40’ 09’’.

Molte le novità della quarta edizione, ma la più significativa è in materia di sicurezza.

Per la prima volta l’organizzazione fornirà un GPS a tutti gli atleti.

In seguito alle ultime vicende di cronaca, la sicurezza in montagna è sempre più importante e per questo motivo gli organizzatori della Dolomiti di Brenta Trail hanno voluto fornire i runner di trail runningun sistema per l’individuazione della loro posizione.

Un successo quello della Dolomiti di Brenta Trail che ogni anno viene confermato grazie alla grande macchina organizzatrice.

Una macchina che chiama a raccolta numerosi volontari, senza i quali l’evento non potrebbe esistere, che controllano il percorso, organizzano le tappe di rifornimento e danno aiuto agli atleti in gara.