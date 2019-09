La “Desmalgada”: a Pellizzano si festeggia il ritorno delle mucche dai pascoli estivi

Sta per tornare a Pellizzano la tradizionale festa per il ritorno delle mucche dai pascoli estivi, in programma sabato prossimo, 7 settembre.

La “Desmalgada”, termine che fa riferimento alla fine della stagione estiva e al compiersi di un altro ciclo della vita con l’autunno alle porte, è ormai un classico appuntamento nel palinsesto estivo della Val di Sole.

Per l’occasione le mucche saranno abbellite con fiori e campanacci e dalla Malga Alta di Fazzon faranno rientro a Pellizzano, dove sfileranno lungo le vie e dove sarà allestita una grande festa per celebrare il ritorno in paese del bestiame dall’alpeggio.

Pubblicità Pubblicità

Si comincia alle 9 di mattina a Malga Alta con la “Caserada alla malga”, che offre la possibilità di assistere alla produzione del formaggio Casolèt a latte crudo, presidio Slow Food.

Alle 10.30 inizierà quindi la “Desmalgada”, con la partenza del bestiame dalla malga verso Pellizzano e la sfilata in corteo per le vie del paese.

Alle 12.30 è in programma il pranzo del pastore a base di piatti e sapori tipici del territorio all’Agritur Bontempelli, mentre nel pomeriggio ci sarà spazio per la musica, il divertimento e la dimostrazione a cavallo degli Allievi della Scuola di Equitazione.

Non mancheranno i pony, capaci di incuriosire e affascinare tutti i bambini.