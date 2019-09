Il comandante dei Carabinieri Luca Volpi in visita di commiato al commissariato del Governo

Nella mattinata odierna il Commissario del Governo Sandro Lombardi ha ricevuto il Comandante Provinciale di Carabinieri, Colonello Luca Volpi, che lascia l’incarico a Trento, essendo destinato ad altra sede.

Il Prefetto Lombardi ha rivolto al Colonnello Volpi parole di apprezzamento per l’eccellente lavoro svolto durante gli anni in cui ha avuto la responsabilità della direzione e del coordinamento dei Comandi e delle Forze dell’Arma, nell’ambito della provincia, ringraziandolo per la fattiva collaborazione fornita in ogni circostanza.

Il suo incisivo operato nell’assicurare l’ordinato e pacifico vivere civile della Comunità locale ha certamente consolidato nella pubblica opinione un sentimento di stima, gratitudine e riconoscenza verso l’Arma, capillarmente presente sul territorio. Al termine dell’incontro il Prefetto Lombardi ha rivolto al Colonnello Volpi i migliori auspici di tutto cuore per un futuro denso di ulteriori soddisfazioni

