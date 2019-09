Appalto delle pulizie: la pessima figura di Andreatta e la sua giunta

Marco Ianes consigliere comunale dei verdi interroga il comune sul possibile degrado all’interno del canile comunale.

Luca Lombardini replica che va tutto bene e minaccia denunce.

Poi arriva, dopo un sopralluogo il parere «tombale» dell’amministrazione che dice che va tutto bene.

IL COMUNICATO DEL COMUNE – «I lavori per la messa in funzione dell’intera struttura avranno termine entro la fine di settembre. La scelta del materiale di finitura del pavimento e delle pareti dei box è stata condivisa e positivamente accettata sia dai veterinari provinciali (igiene) sia da chi attualmente conduce e gestisce la struttura. La struttura è stata inoltre dotata di idropulitrice ad alta pressione per il lavaggio quotidiano che, periodicamente, viene fatto con prodotti disinfettanti per salvaguardare l’igiene degli spazi.

Funzionari del servizio Ambiente, accompagnati dai medici veterinari del Servizio veterinario dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, ogni sei mesi (l’ultima visita è stata effettuata lo scorso 6 agosto) si recano presso il canile per compilare una check list che valuta la qualità del servizio offerto ivi compresa la verifica delle condizioni igienico sanitarie del canile e delle dotazioni, lo stato di salute e benessere dei cani nonché la corretta alimentazione degli stessi.

In nessuno dei sopralluoghi effettuati finora sia nel vecchio canile di via delle Bettine, gestito dalla medesima associazione, che in quello nuovo della Vela è mai stato riscontrato uno stato di “condizioni igieniche pietose”.

Anche nel corso di un ulteriore sopralluogo effettuato senza preavviso il giorno 27 agosto da funzionari comunali, congiuntamente al veterinario dell’Azienda provinciale, è stato verificato l’elevato livello di ordine e pulizia del canile, la dotazione di cucce provviste di coperte pulite e adeguate per ciascun cane presente nel canile.

Il benessere animale e la sorveglianza sanitaria è assicurata dall’Azienda sanitaria che con i propri veterinari svolge all’incirca un centinaio di sopralluoghi annuali (dato 2018) presso il canile e nel corso di detti sopralluoghi ad oggi non sono pervenute segnalazioni di situazioni lesive del benessere animale.

In riferimento al “permesso sanitario” si precisa che ai sensi della vigente normativa e a seguito di esito favorevole del sopralluogo effettuato il 6 febbraio scorso da personale del Servizio veterinario dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, l’Azienda stessa ha rilasciato il nulla osta sanitario all’attivazione del ricovero per cani in località Centa di Vela.

Allo stato attuale sono presenti al canile circa 35 cani.

In considerazione del fatto che a pieno regime la struttura potrà ospitare un centinaio di animali, lo spazio e la logistica attualmente disponibili risultano del tutto adeguati».