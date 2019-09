Tamburello: gli Allievi della Robur di Sporminore vicecampioni italiani

Le finali nazionali di pallatamburello, giocatesi nelle province di Brescia e Bergamo dal 23 al 25 agosto, hanno avuto un sapore particolarmente dolce per la squadra Allievi dell’Us Robur di Sporminore, capace di portarsi a casa il titolo di vicecampione d’Italia.

Sul campo di Gussago la formazione della bassa Val di Non, di cui fanno parte anche i ragazzi del Segno grazie a un bel progetto di collaborazione nato quest’anno fra le due società, ha conquistato la finale battendo i pari età veneti del Cavaion Peroni e i lombardi della Cavrianese.

Nell’ultimo atto del torneo, però, i nonesi si sono dovuti inchinare alla squadra piemontese del Cinaglio, che ha trionfato con il punteggio di 2 set a 0 (6-4; 6-2) al termine di un match molto combattuto.

Una sconfitta che è però valsa la conquista del titolo di vicecampioni italiani, risultato storico per la società di Sporminore che nei suoi 65 anni di attività non era mai riuscita a raggiungere un traguardo così importante.

Dopo aver ottenuto l’accesso alle finali nazionali grazie al successo nei preliminari provinciali, e dopo aver vinto, l’inverno scorso, lo scudetto indoor con il nome del Segno, gli Allievi della Robur hanno dunque portato a casa un altro titolo importantissimo, frutto di grinta, impegno, passione e tanto lavoro. Per Alessio e Giordano Franzoi, Eros Valentini, Giordano Paternoster, Samuele Noldin e Francesco Bertagnolli è stata quindi un’annata da ricordare.

I risultati ottenuti hanno reso orgogliosa anche la società e in particolare l’allenatore Flavio Franzoi, affiancato da Nicola Valentini. “Non posso che dire bravi ai ragazzi, protagonisti di una crescita incredibile nell’arco dell’anno – dichiara Franzoi –. Abbiamo iniziato un percorso di collaborazione con il Segno che ci vede impegnati a portare avanti il tamburello nei nostri paesi e siamo davvero fieri dei titoli ottenuti a livello giovanile. Sono risultati che fanno ben sperare per il futuro. Vorrei fare i complimenti anche agli organizzatori delle finali nazionali: tutto era programmato alla perfezione e ci hanno accolti in maniera impeccabile”.

Anche le parole della presidente della Robur, Veronica Nardelli, sono sulla stessa lunghezza d’onda: “Questo titolo è per noi un grande motivo orgoglio e, trattandosi di una squadra giovanile, speriamo sia un buon segnale per il futuro”.

Il sindaco di Sporminore Giovanni Formolo ha voluto fare i complimenti ai ragazzi e a coloro che, giorno dopo giorno, li aiutano a crescere come sportivi e come cittadini. “Un ringraziamento – afferma il sindaco – va a tutti i giocatori e a tutte quelle persone che hanno fatto in modo che il lavoro svolto durante questo 2019 abbia dato i suoi frutti”.

La sensazione è che questo sia solo l’inizio di un percorso che, si spera, potrà essere ricco di tante altre soddisfazioni.