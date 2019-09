Svolta per la nascita di Governo PD – Cinque stelle, sarà un Governo senza Vicepremier

La progettazione della nuova alleanza PD – Cinque Stelle si era incagliata proprio alla voce “ vicepremier” su cui il PD dopo aver già ceduto su Conte, aveva eretto un muro di “ discontinuità” con il Governo.

Fino a poche ore fa infatti, sembravano esserci ancora nodi da scogliere tra cui quello dei vicepremier, ma nelle ultime ore sembra essersi risolto: sarà un Governo senza Vicepremier.

Il presidente del Consiglio incaricato è atteso tra domani e mercoledì al Colle per sciogliere la riserva.

In queste ore l’incaricato Conte sta lavorando sul programma e sulla squadra dei Ministri da presentare all’ importante incontro.

Ora, per il Governo giallo – rosso l’unico ostacolo da superare saranno i risultati degli iscritti Cinque stelle sulla piattaforma Rousseau in programma per domani.

Domani infatti, gli attivisti grillini potranno votare dalle 9 alle 18 per dare il consenso o meno al nuovo Governo.

A scommettere sulla formazione della nuova alleanza è la borsa di Milano che oggi ha chiuso con un +1,1%.

Intanto Matteo Salvini, forte del sostegno delle piazze e dei social attacca Zingaretti e Di Maio: “ se il Governo nasce per fare un dispetto a Salvini e smontare quello che è stato fatto per l’Italia prima, è un problema” e conclude ironizzando: “ non sapevo di aver avuto un Presidente del Consiglio del PD”.

I giorni dell’opposizione dura della Lega sono iniziati e già scattati, con Salvini che apre le porte ai grillini delusi.

Indubbia in tutto questo la centralità del referendum della piattaforma Rosseau di domani, di cui i risultati sono previsti dopo le 18.