Assalto al bancomat di Borgo Valsugana, i ladri fuggono con 70 mila euro

È caccia alla banda di malviventi che nella notte di domenica a Borgo Valsugana ha fatto saltare lo sportello bancomat delle poste in Piazza Degasperi intorno alle 4.00 del mattino.

Un colpo che ha fruttato un bottino di oltre 70 mila euro.

La banda, formata da quattro persone è entrata in azione a volto coperto, e ha fatto saltare il bancomat dell’ufficio postale grazie all’utilizzo di acetilene.

I Carabinieri allertati sono arrivati sul posto solo pochi minuti dopo la fuga dei rapinatori che sono stati visti allontanarsi su una macchina di grossa cilindrata.

Il colpo era stato pianificato da tempo, infatti i rapinatori hanno oscurato le telecamere di video sorveglianza dell’ufficio postale per non correre comunque il rischio di essere identificati.

Si pensa che siano dei professionisti vista la dinamica del colpo. Non di esclude anche che la banda sia la stessa che ha assaltato con lo stesso modus operandi lo sportello Raiffeisen di Cortina, in Bassa Atesina, nella stessa notte. (qui l’articolo)

In questo caso il bottino è stato di 50 mila euro ed il colpo è avvenuto alle 2.30.

Quattro le persone mascherate visibili in un video amatoriale girato da un testimone, svegliato in piena notte dal botto e dall’allarme che è scattato poco dopo.

I malviventi scendono da una Golf nera; agiscono a turno e per meno di cinque minuti. In seguito l’auto riparte in direzione di Egna per poi fare perdere le proprie tracce.