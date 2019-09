Voto Rousseau: la farsa della democrazia diretta

Il voto sulla piattaforma Rousseau non boccerà il nuovo patto di governo.

Ne siamo molto più che certi. Chi comanda veramente ha già deciso che il matrimonio “sa da fare” per forza

Certo viene facile pensare che a decidere, all’interno del Movimento, siano i parlamentari o sicuramente Luigi Di Maio. Ma non è così.

Chi decide, da dietro le quinte, attraverso “L’Associazione Rousseau” è Davide Casaleggio.

Con un sistema di scatole cinesi, il vero leader 5 Stelle, comanda il partito dall’esterno. Decidendo nomi e mettendo le persone a lui vicine nei posti strategici.

Per Casaleggio il Movimento è uno strumento per tessere relazioni e contatti.

Il voto è già deciso. I Parlamentari sono bene istruiti. Nessuno voterà contro. Chi ha accesso alla piattaforma Rousseau ha accesso anche ai dati di chi vota cosi Casaleggio sa’ come vota ogni suo parlamentare o attivista.

La Democrazia diretta è solo una scusa per controllare i parlamentari del suo partito e per espellere chi è provvisto di coscienza propria.

Se vi chiedete il perchè si sia deciso di votare dopo aver annunciato il Conte Bis la risposta è semplice: non può esistere un risultato diverso dal patto M5S-PD.

Noi speriamo di sbagliarci, per amore della democrazia, ma se cosi non fosse sarebbe un’altro fatto degno di nota.

Una prova della mancanza di trasparenza di un partito che si è fatto bandiera della trasparenza e dell’onestà.

Casaleggio rappresenta un nuovo modo di fare politica. Una politica che si muove tra le lobby della rete. Sorella e compagna della Bestia Leghista.

Noi speriamo di sbagliarci, di aver preso un abbaglio. Nel caso contrario, se così non fosse, le parole di Grillo sul futuro del Parlamento suonano come una promessa più che come una battuta da comico.

Il Movimento potrebbe nascondere insidie molto più pericolose di quelle che si percepiscono.

Un partito che rappresenta un elettorato ma che ascolta e fa’ quello che dice una sola persona: Don Casaleggio.