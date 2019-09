Pergine: via Chimelli come una giungla

Ieri pomeriggio il paese di Civezzano ha dato l’ultimo saluto a Marco Nadalini morto a soli 51 anni per un malore sopraggiunto domenica sera.

Tutto il paese si è stretto intorno a Silvana, Anna e Stefano a tal punto che la chiesa non ha potuto contenere tutti i presenti.

In molti hanno seguito la celebrazione rimanendo in silenzio al di fuori dalla chiesa.

Pubblicità Pubblicità

L’inizio della cerimonia è slittato di 15 minuti per dare il tempo a tutti di salutare Marco Nadalini

Nella sua omelia il parroco don Guido ha ricordato alcuni passaggi della Bibbia citando Giovanni 14 «Poi Gesù disse ancora: “Non siate ansiosi. Abbiate fede in Dio ed abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte stanze, se non fosse così, ve lo avrei già detto. Vado a preparare un posto per voi. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò a prendervi, così potrete stare sempre con me. E voi conoscete anche la strada per giungere dove vado io!»

Pubblicità Pubblicità

Ma Don Guido ha spiegato anche che «nulla nella vita succede per caso e che tutti noi facciamo parte di un disegno molto più grande che spesso ci chiama a dover compiere una missione importante»

Una cerimonia a tratti commovente specie quanto a dare l’ultimo saluto al padre ha parlato Anna la figlia. «Ha sempre messo gli altri al primo posto – ha detto Anna con il nodo alla gola – è sempre stato leale con tutti, e si vedeva guardandolo negli occhi, per lui amare era facile perché è sempre stato persona spontanea ed onesta e lo faceva con naturalezza ne dolcezza impressionante per questo vi invito ad amare – ha aggiunto – portate nel ricordo di mio padre l’insegnamento dell’amore. Vi prego, amate anche nei momento di grande dolore perché anche se può far male è la cosa più bella del mondo»

Una celebrazione più volte interrotta da applausi spontanei verso chi è stato protagonista della vita del paese fin dagli anni ’80 ed è sempre stato in prima fila quando si è trattato di aiutare qualcuno.

Cordoglio anche da parte della CGIL dove Marco Nadalini è stato protagonista per anni in difesa dei lavoratori. «Per il sindacato ha dato tutto – ha ricordato Claudia Loro responsabile delle pari opportunità del sindacato – credendoci sempre e fino in fondo, Marco è stato un grande uomo»

Presenti in chiesa anche il consigliere provinciale Michele Dallapiccola e l’ex presidente del consiglio provinciale Bruno Dorigatti.

In chiesa durante tutto il funerale sono rimasti schierati anche gli alpini della sezione di Civezzano «Era sempre disponibile e non si tirava mai indietro, era sempre in prima fila, ci ricorderemo tutti del suo sorriso, grazie Marco per quello che ci hai dato» – Ha detto un alpino.

Commovente all’uscita della chiesa il momento dell’inizio del viaggio verso il cimitero.

La moglie Silvana prima che il feretro partisse ha coperto la bara con una bandiera della CGIL abbracciandola lungamente in mezzo agli applausi.

«Sono stata la moglie e la donna più fortunata del mondo ad avere avuto per 30 anni Marco vicino a me» ha sussurrato Silvana alla fine.

Marco Nadalini, o come era soprannominato «el Tonela», o il «tuono», nella sua Civezzano era molto amato, e il suo ricordo deve rimanere vivo per sempre nel nome della solidarietà e dell’amicizia.