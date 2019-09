Conte Bis: il popolo tradito ancora una volta

Elisabetta Bozzarelli affida alla sua pagina facebook il suo sfogo riguardante gli eventuali accordi «romani» fra i suo partito e il movimento cinque stelle.

«C’è chi ha una spa e chi invece abita un partito – con tutte le sue complessità – e su scelte così cruciali, come il possibile accordo con i 5 stelle avrei voluto si esprimessero gli iscritti. Il PD ha le forme ed i modi, previsti nello statuto, per questo tipo di consultazioni. Questa per me sarebbe una differenza fondamentale di essere comunità politica!» – Queste le dichiarazioni della Bozzarelli

Un messaggio di forte critica verso i negoziati che sono in corso a Roma per formare un possibile nuovo governo.

Il suo partito non vuole ascoltare la base prima di prendere iniziative o fare delle scelte decisive per il paese.

E questo per l’esponente del partito democratico in odore di candidatura a sindaco di Trento è intollerabile.

Le reazioni al post sono però discordanti.

C’è infatti chi è d’accordo e che invece meno.

Alcuni internauti scrivono anche che fra poco tempo i PD saranno due riferendosi alla possibile scissione Zingaretti – Renzi