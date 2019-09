Alla 76°Mostra del Cinema: il film di Meryl Streep, The Laundromat, ci racconta lo scandalo dei Panama Papers

The Laundromat (la lavanderia automatica ) del premio Oscar Steven Soderbergh, premio Oscar, l’attesissimo film presentato in prima mondiale, con Meryl Streep, piu volte premio Oscar, Gary Oldman, Antonio Banderas, e Sharon Stone, ha centrato l’obiettivo, con il finale che non t’aspetti….denunciando il mondo dei paradisi fiscali e del sistema delle società off-shore.

La questione è già molto nota. Lo scandalo parte da una serie di documenti riservati giunti al Suddeutsche Zeitung da un dipendente della Mossack Fonseca, la società di Panama che viene descritta nel film.

I documenti sono poi stati condivisi in tutto il mondo attraverso il Consortium of Investigative Journalists, e le varie testate più importanti.

Pubblicità Pubblicità

Si tratta di attività svolta dalla societa di Panama a partire dal 1977 fino al 2015, che ha coinvolto i più importanti e insospettabili nomi dei detentori di ricchezza del mondo.

E’ cosi diventato sotto gli occhi di tutti come il sistema finanziario utilizza i cosiddetti paradisi fiscali, attraverso società di comodo intestate a soggetti che diventano amministratori in cambio di denaro, garantendo la garanzia più richiesta per i miliardari utilizzatori, la privacy.

Questo per riuscire a eludere le normative fiscale e nascondere rendite finanziarie. Ma è solo la punta di un iceberg….

Il film, come ha sottolineato il regista Steven Sotherberg,, ha voluto affrontare e spiegare, partendo da fatti realmente accaduti, cosa sta succedendo ancora nel magico mondo della finanza off shore dei paradisi fiscali.

E ci è riuscito, perché il film è brillante, ha una storia vera, quella della protagonista, una vedova, interpretata da Maryl Streep, che dopo la morte del marito, affogato durante un’escursione al lago, per festeggiare il 40esimo anniversario del matrimonio, indaga su una frode assicurativa, cercando nel ginepraio delle societa, i due soci Jurgen Mossack e Ramon Fonseca, che da Panama gestiscono un mercato sotterraneo di società fantasma, destabilizzando l’economia mondiale.

Come ha dichiarato in conferenza stampa Maryl Streep, il piu grande motivatore per trovare la verità dei fatti, è il lutto e il dolore che si prova dopo aver vissuto ingiustizie e perdite. Difronte al lutto le persone non si fermano, vanno fino in fondo. E cosi è stato per la protagonista, che diventa la paladina di tutti quelli che hanno subito un’ingiustizia negli scandali finanziari e non solo.

Quando siamo toccati nel nostro mondo degli affetti personali, niente riesce a fermarci, sembra dimostrare, con la sua tenacia, la brillante vedova.

E questo è un grande insegnamento, che non bisogna sottovalutare.

La sceneggiatura è in questo caso stata la realtà dei fatti, ha dichiarato il regista.

Se nel 2000, l’1% della popolazione mondiale deteneva il un terzo delle ricchezze del pianeta, ora siamo saliti a 50%.

Questo paradigma non è più sostenibile. E può reggersi ancora perché in molte parti del mondo esiste un sistema accettato di corruzione, e un sistema giudiziario tale per cui i comuni cittadini non possono affidarsi per tutelare i propri interessi difronte ai colossi della finanza.

L’unico modo per contrastare questa situazione, è quella di parlarne, e nel caso di un regista, partecipare con un film e permettere che questo film venga visto da un più ampio pubblico possibile.

Anche Gary Goldman ha sottolineato che, con la piattaforma Netflix, si ha l’accesso ad una grandissima platea di spettatori, e questo è un vantaggio per film di inchiesta-denuncia. In passato anche prodotti cinematografici di buon livello, che in tanti ambiti avrebbero potuto portare a dei cambiamenti, non hanno avuto l’esito immaginato, proprio perché poco conosciuti. Ora però con la diffusione planetaria, è possibile pensare che sempre più persone acquistino consapevolezza dei problemi del mondo e dei meccanismi che regolano determinate situazioni.

Le vittime sono state anche i giornalisti, visto il decesso a Malta di un giornalista che aveva denunciato la truffa.

Un giornalismo vero si nutre di questo tipo di inchieste e qualifica il ruolo dei giornalisti come eroi del quotidiano difronte alle ingiustizie del mondo. E allo stesso tempo portavoci dei più deboli e meno tutelati, che trovano nella condivisione delle truffe che vengono perpetuate ogni giorno nei loro confronti, un modo per trovare giustizia.

Un film da vedere assolutamente, e far conoscere a tutti. Anche perché il finale con il monologo di Mery Streep…non te l’aspetti…

Director: Steven Soderbergh

Production:Grey Matter (Lawrence Grey), Sugar 23 / Anonymous Content (Michael Sugar), Netflix

Running Time: 96’

Language: English

Country: USA

Main Cast: Meryl Streep, Gary Oldman, Antonio Banderas, Jeffrey Wright, Matthias Schoenaerts, James Cromwell, Sharon Stone