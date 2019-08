Renault Clio esce di strada a Pietramurata nella notte

È successo ieri mattina alle 10.30 a Riva del Garda presso la rotatoria di via Modi.

Senza nessuna motivazione apparente il motore della piccola utilitaria si è incendiato.

Il conducente è riuscito a fuggire prima che le fiamme avvolgessero anche l’abitacolo.

Sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Riva del Garda che con gli estintori hanno domato le fiamme mettendo poi in sicurezza la carreggiata.

Alla Polizia di Stato invece è toccato fare i rilievi del caso.

Alle 16.30 sull’autostrada A22 direzione nord poco dopo il casello di Ala – Avio ha preso fuoco un’altra autovettura.

Il conducente dopo aver visto da vano motore uscire del fumo si è accostato nella corsia di emergenza giusto in tempo per uscire dall’abitacolo e vedere la propria macchina prendere fuoco. Anche in questo caso sono intervenuti gli uomini dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio.

Pesanti in questo caso le ripercussioni sul traffico.