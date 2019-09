Miss reginetta d’Italia: in finale anche Chantell Mese e Martina Potrich di Trento

Alla 76 esima Mostra del Cinema di Venezia è il giorno del film più atteso “Joker”, di Todd Phillips, interpretato da Joaquin Phoenix.

Di fronte all’interpretazione di Joker, si è alzato un grido: Oscar!! Il film non ha deluso nessuno, nè critica nè pubblico.

La fila per vedere la prima del film era già lunghissima un’ ora prima della visione, tanto che c’è stato un po’ di ritardo, e molti non sono riusciti ad entrare.

Pubblicità Pubblicità

Il regista in conferenza stampa, ha definito il suo Joker, “un amleto americano”, e con questo paragone ha trasmesso il senso di questo personaggio.

Il film uscirà nelle sale italiane il 3 ottobre, e narra la vicenda di un clown, Arthur, con un passato doloroso, che si trova a combattere con un sistema che lo vuole mettere ai margini.

Nello svolgersi della storia, abbiamo un prima e un dopo, ovvero, un Jocker entusiasta della sua missione al mondo, che è quella di portare tutti ad un sorriso, e un Jocker dopo, quando licenziato dal lavoro, in preda al dolore per aver scoperto un passato tragico, si trova in eterno scontro con il suo modo di essere.

La ricerca di un’identità, la delusione, il rancore verso un mondo che oltre a non amarlo, non capirlo, cerca di annullarlo, lo spingono a commettere reati per affermare un’attenzione che gli dia un senso di vita e di accettazione.

Come ha detto l’interprete, Joaquin Phoenix, ci troviamo difronte ad uomo difficile da definire, senza regole, che può essere riportato come lo specchio di una società in cui vige la legge del più forte.

Il tema della perdita è un altro aspetto nel prisma della lettura che si può fare. La perdita subita nell’infanzia, per l’abbandono del padre, la perdita del lavoro, la perdita della propria identità, difronte alla durezza delle regole sociali, la perdita dei propri valori, che sono messi in discussione difronte alle delusioni della vita.

Colpisce la risata, tipica di Jocker, che ha sempre contraddistinto questa maschera del cinema, è una risata indefinita, perché velata dal rancore, e allo stesso tempo dallo stupore. Come fosse una risposta forzata per ottenere quell’attenzione che manca.

Nel personaggio di Arthur, l’interprete Joaquin Phoenix, ha posto l’attenzione su come vi sia un continuo conflitto interiore di ricerca di un amore ancestrale perduto, un tormento che vuole trovare la propria felicita, a cui ognuno, in qualsiasi condizione si trovi, ha diritto di raggiungere.

Nel film poi c’è il tema della popolarità che ti viene garantita da una partecipazione televisiva.

Nel film il conduttore televisivo del programma è interpretato da Robert De Niro, che affascinato dalla storia di quest’uomo, gli da spazio, garantendogli un quarto d’ora di popolarità, e da qui il riconoscimento sociale. Il personaggio di Joker ha modo cosi di per denunciare un sistema, diventando un simbolo, ed essere oggetto di imitazione, nel bene e nel male.

C’è poi il tema della malattia mentale, che può essere anche subita, perché non ne si ha consapevolezza, e questo porta a sviluppare comportamenti borderline, e vivere in modo non convenzionale.

Non è un film politico, cosi ha specificato il regista, ma per chi lo guarderà, sarà difficile non trovare qualche riferimento a temi politici. Soprattutto per il finale…..

Un film da non perdere, che farà discutere molto.

Joker : Regia:Todd Phillips Attori:Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Bill Camp, Zazie Beetz, Brett Cullen Paese:USA Durata:122 min Distribuzione:Warner Bros. Italia