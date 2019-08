Assestamento di bilancio a Terre d’Adige, Sergio Zadra della Lega presenta due interrogazioni

La Lega Salvini di Terre d’Adige, per mezzo del suo rappresentante in Consiglio comunale Sergio Zadra, ha presentato due interrogazioni in merito agli stanziamenti in occasione dell’assestamento di bilancio: la prima riguarda la realizzazione del progetto di messa in sicurezza del tratto stradale che congiunge la frazione di Nave San Rocco con la Località Maset, la seconda si concentra invece sulla mancata previsione di riassetto di Piazza San Rocco, considerati i fondi presenti per il riassetto di Piazza San Filippo e Giacomo.

“Si tratta di due interrogazioni che hanno come scopo quello di fare chiarezza su dei lavori che interessano la comunità di Terre d’Adige – afferma il consigliere comunale della Lega Salvini Trentino Sergio Zadra –. Lavori presenti nel programma elettorale della Lega Salvini Trentino per Terre d’Adige e che ci stanno a cuore”.

“Abbiamo chiesto al Comune i dettagli e linee guida definite da questa amministrazione per il progetto di messa in sicurezza della strada che da località Maset arriva alla frazione Nave San Rocco – prosegue Zadra – prima che tale progetto venga assegnato a un professionista e considerato che il relativo intervento sarà da effettuarsi su un tratto stradale di competenza provinciale”.

Ma non è tutto. “Abbiamo poi voluto interrogare l’amministrazione sul perché siano stati destinati dei fondi solamente per la realizzazione di un progetto di riallestimento e modifica della Piazza San Filippo e Giacomo della frazione di Zambana e non anche per il riassetto di Piazza San Rocco, una piazza importante per l’omonima frazione – rivela il consigliere della Lega Salvini Trentino –. Siamo certamente concordi con la sistemazione della piazza che si trova nella frazione di Zambana, ma sinceramente ci saremmo aspettati un senso di equità per le due comunità del nuovo Comune, e cioè un intervento di riassetto in contemporanea anche per Piazza San Rocco, intervento che invece non è stato previsto in occasione di questo assestamento di bilancio”.