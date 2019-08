Il colonnello Claudio Pascucci è il nuovo capo di Stato Maggiore della guardia di Finanza del T.A.A.

Nell’ambito dei controlli finalizzati alle persone sottoposte al regime di detenzione domiciliare, nella serata di ieri i Carabinieri in servizio al Nucleo Radiomobile della Compagnia di Trento, hanno tratto in arresto R.L. 25enne, cittadino albanese.

Nello specifico, il 25 enne sottoposto alla misura cautelare con arresti domiciliari a seguito del reato di maltrattamenti in famiglia, al momento del controllo da parte dei militari operanti non era presente presso il domicilio indicato nel provvedimento del Giudice e pertanto, al momento del suo ritorno, qualche ora dopo, veniva accompagnato presso gli uffici e dichiarato in arresto.

L’Autorità Giudiziaria ne disponeva la sua custodia presso la cella di sicurezza di questo Comando in attesa del giudizio per direttissima che veniva fissato per la tarda mattinata di oggi.

Da segnalare anche che mercoledì la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza di carcerazione, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, emessa nei confronti di un cittadino straniero per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Come disposto dal Magistrato titolare dell’indagine, la persona è stata associata alla Casa Circondariale di Trento.