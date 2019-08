Il Commiato del Maggiore Di Lena dalla Compagnia di Rovereto

Il Maggiore Massimo Di Lena, Comandante dal maggio del 2015 della Compagnia Carabinieri di Largo Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, dopo circa quattro anni e mezzo di permanenza al Comando dei Carabinieri Lagarini, si appresta al trasferimento della sede di servizio, recentemente determinato con rituale provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, verso la Regione Marche, dove ricoprirà, dalla metà del prossimo mese di settembre, l’incarico di Comandante del Nucleo Investigativo Provinciale dei Carabinieri, nella Provincia di Pesaro-Urbino.

Nalla prima mattinata odierna il saluto al Sindaco di Rovereto, Dott. Francesco Valduga, al Palazzo Pretorio sede della civica assise. Sempre oggi si è tenuta la Cermonia di Saluto ufficiale, che anticipa l’avvicendamento nel Comando, al cospetto del Comandante la Legione Carabinieri T.A.A., Gen. B. Ugo CANTONI.

Di seguito, il messaggio di commiato dal Comando, Territorio e Istituzioni di riferimento, dell’ufficiale superiore:

«Lascerò a breve il Comando della Compagnia di Rovereto, destinato al nuovo incarico di Comandante del Nucleo Investigativo Carabinieri per la Provincia di Pesaro-Urbino. In questi ultimi giorni al Comando della Compagnia di Rovereto, inevitabilmente di bilanci e di saluti, non posso che ringraziare per prime, le Autorità di relazione dei Carabinieri sul Territorio: a cominciare dalle Magistraure di riferimento, della Procura di Rovereto e di quella di Trento, da sempre guide sollecite e vicine al nostro operato, con un indirizzo puntuale e sempre partecipato.

Per poi passare ai Sindaci e alle Amministrazioni Comunali delle Municipalità delle nostre Stazioni Carabinieri, con le quali la sinergia colaborativa è stata sempre costante, cordiale e assolutamente condivisa; saluto altresì i colleghi Comandanti, Dirigenti/Responsabili delle altre Forze di Polizia e il loro personale, con i quali i rapporti, così come la collaborazione, sono stati sempre di eccellente e cordiale sinergia; un grazie sentito, va anche ai rappresentanti della Stampa locale, con cui continuative sono state le occasioni di proficuo dialogo e confronto, sempre nel rispetto delle reciproche aree d’azione, dei rispettivi ruoli e nel comune interesse della corretta informazione dei cittadini.

Non posso non ringraziare anche le nostre Comunità, dove operiamo e viviamo, da quelle del Comprensorio della Vallagarina, a quelle degli Altipiani Cimbri di Folgaria-Lavarone-Luserna, dell’Altopiano di Brentonico, nonché la Comunità della Vallarsa e delle Valli del Leno, per l’affetto e la fiducia che – da sempre – hanno riposto nei Carabinieri, vera linfa e sostegno del nostro quotidiano operato.

Da Ultimo, il saluto più commosso, va ai Carabinieri che ho avuto l’onore e la fortuna di Comandare in questa Compagnia, professionisti di straordinaria abnegazione, capacità e tratto umano, militare e professionale, che hanno messo in campo ogni sforzo possibile per riscontrare al meglio le istanze di sicurezza di questo meraviglioso Territorio.

Sulla scorta delle precedenti riflessioni, posso dirmi soddisfatto e fortunato, per questa importante esperienza professionale e umana: doppiamente, perchè gli stessi positivi sentimenti hanno condiviso anche le precedenti esperienze, nei Comandi del Plotone allievi Carabinieri di Campobasso, delle Compagnie territoriali di San Benedetto del Tronto (AP) e Atessa (CH), dove, tanto come qui a Rovereto, ho avuto modo di incontrare persone e territori di certificato spessore.

Al mio successore, Capitano Pablo SALARI, i migliori auguri per il prossimo futuro professionale al Comando della Compagnia di Rovereto, nella certezza che troverà anch’egli dei riferimenti Territoriali e dei Collaboratori all’altezza delle più rosee aspettative.

Grazie … grazie di cuore a tutti quelli che ho avuto il privilegio di conoscere in questi anni e che sono stati vicini a me e alla mia Famiglia».