Foto del giorno: il senso civico dimenticato

Il giudice di Macerata ha accolto la richiesta di 300 infermieri, operatori sanitari e tecnici promossa da Cisl Fp che ha riguardato il riconoscere come tempo lavorativo il periodo utilizzato per indossare e togliere la divisa.

Il tribunale ha riconosciuto 10 minuti in entrata e 10 minuti in uscita per ogni turno di lavoro dal 2009 ad oggi e ha disposto anche gli arretrati fino a cinque anni indietro.

Il caso è sbarcato anche a Trento.

Giuseppe Pallanch, segretario della Cisl Fp, ha evidenziato che nel capoluogo trentino sono state raccolte più di 300 firme per la retribuzione del tempo impiegato per cambiarsi. Oggi è in programma l’incontro con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Oltre a tale battaglia Cisl Fp lavora su altre risorse aggiuntive come il mantenimento di un contratto unico per il settore della sanità pubblica.

«Esattamente come a Macerata – commenta il segretario della Cisl Fp – anche noi abbiamo raccolto oltre 300 firme e il tempo usato per indossare e togliere la divisa deve essere riconosciuto come tempo di lavoro e, quindi, va retribuito. Siamo pronti a far riconoscere anche in Trentino quanto dovuto a tutte le lavoratrici e i lavoratori».

Una battaglia che, però, non va confusa con il rinnovo di contratto del settore. «Queste risorse – evidenzia Pallanch – devono essere aggiuntive. Non accetteremo decurtazioni al tavolo della trattativa per la chiusura del contratto . E’ necessario considerare i fabbisogni. Ribadiamo la necessità di mantenere un contratto unico per il comparto sanità pubblica, ma anche l’urgenza di stanziare più risorse per tutto il personale, nella fattispecie respingiamo l’omogeneizzazione contrattuale con il Contratto Autonomie locali proposta da qualche sigla di maggioranza che produrrebbero sicuramente un danno economico agli operatori socio sanitari e per gli infermieri, oltre a creare figure di serie A, B e C».

Cisl Fp non accetta nemmeno l’omogeneizzazione per legge del personale amministrativo. L’obiettivo è armonizzare il contratto al tavolo al fine di evitare anche in questo caso la via per legge, senza quindi la partecipazione del sindacato nelle tabelle equiparative come già avvenuto in qualche settore.

Un’altra ipotesi riguarda la costituzione di un Osservatorio per rafforzare i controlli e evitare gli abusi e le irregolarità contrattuali, contrastando il processo delle esternalizzazioni dei contratti pubblici.

Secondo Cisl Fp il modello non è più in linea con i nuovi bisogni di salute delle persone, in particolare per il fatto che il mutamento demografico porterà il Trentino ad affrontare nei prossimi anni una fase di emergenza senza pari.

Proprio per tale motivo il sindacato afferma che bisogna puntare sugli investimenti, sul riconoscimento e sulla crescita delle competenze delle professioni sanitarie e sulla valorizzazione dell’operatore socio sanitario, senza dimenticare tutte le altre figure.