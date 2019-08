Corsi di trucco permanente: corsi professionali per imparare una nuova disciplina e rimanere competitivi sul mercato

Cambiamenti climatici, stress, età che avanza, sono tutte alterazioni visibili sulla parte del corpo più esposta e delicata: il viso.

Nel tempo sono stati inventati diversi modi per aiutare le persone ad aver maggior fiducia in sè stessa: dalla più classiche ed invasive, a quelle più leggere come il trucco permanente.

Incredibile infatti, come la tecnica del trucco permanente negli ultimi anni, stia attirando un numero sempre maggiore di donne ed in percentuale minore, anche di uomini,

Grazie a questa tecnica detta “ micropigmentazione” si possono correggere le imperfezioni del viso ed evidenziare le qualità in modo permanente.

Lo scopo è quello di migliorare e abbellire precisi tratti del viso sempre più spesso criticati, come ad ad esempio: labbra, sopracciglia e occhi.

Questa tecnica estetica, come nel tatuaggio, prevede l’introduzione ed il deposito nella pelle di pigmenti naturali in modo da evitare qualsiasi effetto collaterale sulla pelle.

L’introduzione dei pigmenti, avviene con l’utilizzo di un piccolo ago progettato in modo tale da non essere aggressivo per la pelle, attraversando soltanto lo strato superficiale dell’epidermide.

Trattandosi di una micro lesione, a seguito del trattamento si va incontro ad una breve fase di cicatrizzazione che varia dai 3 ai 5 giorni accompagnata dalla formazione di una sottile crosticina per l’eliminazione degli strati superflui di pigmento.

A termine del processo, il viso apparirà sempre in ordine ed in splendida forma dalla mattina appena svegli, fino all’ora di coricarsi.

Un trattamento che ha quindi il vantaggio di guadagnare tempo, senza l’ assoluta necessità di ricorrere al trucco dell’ultimo minuto.

Nonostante il colore sottopelle, il trucco permanente o semipermanente, non è paragonabile ad un vero e proprio tatuaggio quindi la sua durata non è la stessa.

Infatti, la permanenza del trucco è un fattore strettamente soggettivo, perché legato dal ricambio dei fattori cellulari, indicativamente circa 2/3 anni.

Il trucco è utilizzato sopratutto per labbra, contorno occhi e sopracciglia e periodicamente è possibile rimodellare le linee del make up in base ai cambiamenti del viso, assecondando il processo di invecchiamento.

I costi per l’applicazione del trucco permanente variano a seconda dalla zona da trattare e sopratutto in base alle singole esigenze.

Trattandosi di un approccio altamente professionale i prezzi per l’applicazione iniziale variano dai 450 ai 900 euro.

Non avendo durata eterna il trucco permanente o semipermanente tende a scolorire, deve quindi essere ritoccato circa ogni 6/12 mesi con costi tra i 150 e i 250 euro.

La delicatezza di un trattamento estetico di questo tipo deve essere effettuato da specialisti che siano non solo formati, ma che abbiano anche diversi anni di esperienza nel settore.

Importante quindi affidarsi a centri specializzati per il trattamento del trucco permanente o semi permanente.