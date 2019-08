Un nuovo parcheggio a servizio del centro storico di Cavizzana

Un tedesco di 26 anni è stato tratto in arresto dai Carabinieri della Compagnia di Cles e la sua compagna, 22enne kosovara, denunciata in stato di libertà.

I due dovranno difendersi dall’accusa di detenzione per lo smercio di cocaina.

L’uomo dovrà anche rispondere di resistenza a un Pubblico ufficiale di lesione personale, delitti per i quali è stato fermato.

La vacanza in Val di Non di una coppia di fidanzati, come accennato, è finita prima del previsto e nel peggiore dei modi.

I due stranieri residenti in Germania, da qualche giorno soggiornavano in un agriturismo della Val di Rumo.

Avrebbero voluto visitare la Val di Non, dove lei aveva già trascorso un periodo della sua vita, ma tensioni già manifestatesi in precedenza hanno compromesso tutte le loro buone intenzioni.

Alle prime ore di domenica, il ragazzo, nel corso di un’animata discussione, innescata pare dalla gelosia ed evidentemente amplificata da qualche eccesso, ha aggredito la propria fidanzata sferrandole un violento pugno al volto.

Il trambusto e le urla della donna hanno richiamato l’attenzione dei proprietari della struttura, i quali hanno segnalato il fatto al 112.

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Cles si sono trovati di fronte ad un uomo in preda all’ira, il quale li ha letteralmente aggrediti trascinandone uno a terra.

Ci sono voluti alcuni minuti ed un po’ di forza per immobilizzarlo, quindi dichiararlo in stato di arresto per il reato di resistenza a un P.U. e di lesioni personali (la 22 enne è stata condotta presso l’ospedale di Cles, dove è stata medicata e sottoposta ad una tac, e, presso gli uffici dell’Arma, ha sporto querela nei confronti del suo compagno).

Addosso al 26enne i militari hanno rinvenuto ecstasy.

La ragazza, invece, aveva con sé cocaina ed hashish.

La perquisizione della camera ha portato al rinvenimento, tra gli effetti personali dei due, di dieci dosi di cocaina da un grammo ciascuna e di circa 15 grammi di canapa indiana.