Torna oggi a Rovereto il “Palio Città della Quercia”

Ritorna oggi, alle 16.30, il meeting internazionale di atletica leggera “Palio Città della Quercia” con uno speciale memorial a Edo Benedetti, fondatore dell’U. S. Quercia e inventore di questo entusiasmante cinquantacinquesimo incontro.

All’inizio della manifestazione scenderanno in gara i giovani dell’U.S. Quercia Trentingrana, dopo di loro arriveranno i partecipanti di 44 diverse Nazioni. Si sfideranno quindi Albania, Australia, Bahamas, Barbados, Burundi, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bielorussia, Bahrain, Canada, Cina, Croazia, Danimarca, Dijibuti, Eritrea, Spagna, Estonia, Etiopia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Ungheria, Irlanda, Israele, Jamaica, Giappone, Kenya, Lettonia, Santa Lucia, Lituania, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Sud Africa, Russia, Slovenia, Serbia, Trinidad e Tobago, Turchia, Ukraina, USA, Italia.

Come annunciato durante la conferenza stampa, diverse sono le novità che innalzano ancora una volta il livello di questo importante meeting sul quale sono puntati occhi di tutto il mondo: ed infatti, oltre a Rai Sport, Sky e tutti gli altri media locali ed internazionali che seguiranno l’evento, si aggiunge a sorpresa una importante rete giapponese.

Pubblicità Pubblicità

Come per ogni competizione che punta ad unire i concorrenti nel nome della sportività non potevano mancare 150 volontari che, come spiega Carlo Giordani Presidente U.S. Quercia Trentingrana, «sono la colonna portante di questo evento e siamo fieri del loro operato».

«Producendo un evento così importante si stimolano altre attività, un meeting così non sarebbe possibile se non ci fosse un lavoro certosino. C’è un ulteriore motivo di entusiasmo quest’anno: la nuova pista. Un impianto migliorato si traduce in un miglioramento della nostra comunità».

Afferma il sindaco di Rovereto Francesco Valduga in riferimento alla pista dello stadio realizzata con l’innovativo materiale tedesco Regupol fortemente voluta dall’amministrazione comunale. Proprio oggi ci sarà la cerimonia di inaugurazione.

«Mi complimento– aggiunge l’assessore Spinelli di Trento- per l’opera realizzata, per la pista. Per Rovereto avere una nuova struttura é importante ed il lavoro svolto è stato emblematico».

Anche Fulvio Viesi leader del Comitato FIDAL Trentino i si è espresso in merito alla nuova struttura: «l’entusiasmo da solo non basta, serve programmazione e competenza per ottenere questi risultati, ottime la sensibilità e l’efficacia per aver realizzato in tempo record questo servizio».

«I media che ci seguono sono uno straordinario veicolo di promozione, l’atletica é una disciplina attuale che recupera quel concetto primitivo del muoversi che non andrebbe dimenticato», ha esordito l’assessore Mario Bortot in sede di conferenza stampa tenutasi tre giorni prima dell’inizio del meeting.

Orgogliosa anche Paola Mora, Presidente del CONI di Trento: «Parlare di Rovereto é imprescindibile dal parlare del Palio della Quercia. Questo evento fa crescere la cultura sportiva».

Molti gli atleti di fama mondiale attesi e tra questi anche Filippo Tortu che farà il suo atteso ritorno alle gare nella cinquantacinquesima edizione del Palio della Quercia di Rovereto due mesi dopo lo stiramento muscolare.