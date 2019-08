Operazione ascolto del BIM dell’Adige in Val dei Mocheni

Trasferta in Val dei Mocheni per il consiglio direttivo del Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento BIM dell’Adige.

Come ormai consuetudine, dopo le sedute tenutesi in Val di Non e in Val di Fiemme negli anni scorsi, il BIM ha dedicato un’uscita sul territorio trentino anche nel 2019.

Come detto, la meta scelta per la trasferta di fine agosto è stata la Val dei Mocheni.

“Lo scopo di queste iniziative -spiega il presidente del BIM Donato Preti – è quello di conoscere le dinamiche e le problematiche dei territori di competenza del Consorzio, dalle realtà economiche al confronto con gli amministratori locali, in un’ottica di ascolto e confronto”.

Presenti anche i presidenti di vallata Michele Bontempelli e Armando Benedetti, oltre ai consiglieri del direttivo del Consorzio.

La delegazione ha iniziato la giornata visitando il nuovo stabilimento della cooperativa Sant’Orsola, azienda leader nella coltivazione di piccoli frutti, fragole e ciliegie, che unisce e organizza produttori e agricoltori della zona. La visita ha permesso ai consiglieri di conoscere da vicino una realtà fondamentale per lo sviluppo economico della vallata, le avanzate tecnologie utilizzate per la realizzazione del complesso e l’organizzazione dell’azienda.

Il nuovo stabilimento, situato a Cirè di Pergine Valsugana, è l’investimento più importante realizzato in Europa in questo settore.

Seconda tappa della visita il comune di Frassilongo, dove gli esponenti del BIM hanno incontrato gli amministratori locali per un tavolo di confronto su alcuni temi importanti rispetto alla realtà della Val dei Mocheni: il progetto occupazionale promosso dal BIM, operazione particolarmente apprezzata dagli amministratori locali, le problematiche conseguenti alla tempesta Vaia, il rendiconto di alcuni interventi sostenuti e finanziati dal BIM sul territorio mocheno.

Presenti all’incontro il presidente della Comunità Alta Valsugana Pierino Caresia, i sindaci di Vignola Falesina Danilo Anderle, di Fierozzo Luca Moltrer e di Sant’Orsola Ivano Fontanari, il vice sindaco di Frassilongo Giorgio Zanei e l’assessore di Palù del Fersina Lorenza Groff.

La delegazione ha quindi visitato il mulino De Mil a Roveda Ochlait, frazione di Frassilongo, e il Museo legato alla storia e le tradizioni mochene.

La giornata si è conclusa al Municipio di Fierozzo con una seduta ordinaria del direttivo del BIM, con alcune delibere e un confronto su un innovativo progetto legato alla mobilità elettrica che a breve verrà attivato dal Consorzio a favore dei comuni associati.