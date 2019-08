Lavori pubblici, 2019 in linea con l’anno precedente. Previsti 130 milioni di investimenti

I 2 milioni di euro sui quali la Provincia intende trattare il rinnovo del contratto integrativo dei 1300 dipendenti del trasporto pubblico locale, sono considerati insufficienti dalla Filt del Trentino.

Il nodo della trattativa, come spiega Stefano Montani segretario provinciale della Filt, è legato al costo chilometrico: “Pur avendo Trentino Trasporti un costo chilometrico inferiore, anche se di poco, alla media nazionale, uno degli aspetti che ha permesso l’affidamento in house del servizio, per la Provincia esistono ancora margini di miglioramento. Piazza Dante punta ad un recupero di produttività in termini di rapporto “chilometri percorsi per lavoratore”.

La richiesta non trova d’accordo il sindacato in quanto graverebbe unicamente sui lavoratori e non va a toccare altri aspetti sui quali si potrebbe intervenire per ottimizzare i costi. “E’ innegabile che la prevista e condivisa bigliettazione a bordo e la conseguente lotta all’evasione tariffaria rallentano in qualche modo la velocità del mezzo, ma il problema è soprattutto altro. Manca a Trento un adeguato numero di corsie preferenziali per far transitare i veicoli pubblici. E’ evidente che per far questo, e conseguentemente avere una mobilità più sostenibile ed efficiente (veloce) ed un capoluogo meno congestionato dal traffico, servono scelte politiche ed un piano della mobilità comunale che preveda sensi unici per permettere l’allargamento dei sensi di marcia e parcheggi di attestamento in periferia. Scelte, queste, che se viste in un’ottica puramente elettorale possono essere rischiose, ma che alla lunga si rivelerebbero vincenti”.

Ma sotto questo aspetto le amministrazioni comunali di centro sinistra che si sono susseguite alla guida di città, non hanno fatto assolutamente nulla.

Anzi molte scelte sono finite per congestionare ulteriormente il traffico cittadino.

Mentre un investimento in questo senso permetterebbe di ridurre i tempi di percorrenza, migliorando il servizio per i cittadini, maggiormente incentivati ad usare i mezzi pubblici e aumentando la vivibilità urbana.

Per ultimo i costi si abbasserebbero acquistando mezzi a metano. “Oggi solo il 26% del parco mezzi di Trentino Trasporti – conclude Montani – non è a gasolio e dei 27 nuovi mezzi previsti per il 2019/2020 solo 7 sono o saranno a metano”.