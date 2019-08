La comunità di Brez e l’associazione culturale “G.B. Lampi” rendono omaggio a Bruno Ruffini

Nel 1998 Bruno Ruffini, insegnante, storico, animatore culturale di Brez, ultimava l’inventario dell’Archivio Arsio conservato nell’Archivio di Stato di Trento.

A vent’anni da quest’opera, che si affianca agli studi pubblicati da Ruffini sulla famiglia Arsio, e a dieci anni dalla sua prematura scomparsa, il Comune di Brez e l’Associazione culturale “G.B.Lampi” ne ricordano l’opera e la figura.

Nel 2009, la scomparsa di Bruno Ruffini, avvenuta a 63 anni, lasciava un grande vuoto nel mondo della cultura anaune. Con lui se andò un maestro di scienza e di vita, guida per generazioni di studenti, per gli studiosi di storia, per tutti quelli che lo conoscevano.

Dal 1999 aveva assunto la guida dell’associazione culturale dell’alta Anaunia intitolata a Giovanni Battista Lampi, ereditata dal suo fondatore don Fabio Fattor.

Grande studioso, ebbe nel territorio di Brez e nella storia della nobile famiglia d’Arsio i campi di ricerca preferiti, offerti al pubblico in numerose pubblicazioni. Non solo: nel 1998 Bruno Ruffini attese alla redazione di un indice dei documenti dell’Archivio Arsio conservato nell’Archivio di Stato di Trento. Un fondo di grande importanza, contenente 580 pergamene.

Per ricordarne la figura e l’opera, l’amministrazione comunale di Brez ha promosso, in collaborazione con l’Associazione culturale “G.B. Lampi”, l’Archivio di Stato di Trento-Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l’Unità Pastorale Divina Misericordia e la Cassa Rurale Novella-Alta Anaunia, una serie di appuntamenti culturali, che prenderanno avvio sabato prossimo, 31 agosto, alle 20.30 nella sala San Giovanni di Brez.

L’incontro, tenuto da Alberto Mosca, sarà intitolato “Gli Arsio, il loro archivio e l’opera di Bruno Ruffini”. Non mancheranno gli interventi del sindaco Remo Menghini, dell’assessore alla cultura Caterina Donà e del presidente dell’Associazione G.B. Lampi, Walter Iori. Gli intermezzi musicali saranno a cura della Scuola musicale “C. Eccher”.

Sabato 7 settembre alle 20.30, sempre in sala San Giovanni, sarà poi la volta dell’incontro culturale dal titolo “Dat, donat, dedicat: gli Arsio tra committenza e mecenatismo nobiliare”, il cui relatore sarà Paolo Dalla Torre.

La serie di appuntamenti si concluderà il giorno seguente, domenica 8 settembre, con le visite guidate alla Pieve di San Floriano di Arsio a cura dell’Associazione culturale “G.B. Lampi” (ore 11 e ore 16).