Filiera del latte, anche in questo campo si lavora per valorizzare i prodotti del territorio

Investimento alle 17.30 circa in via Pedrotti all’altezza di via Reich subito dopo il bar Rosy.

Un’autovettura si è fermata sulla destra della carreggiata per far scendere un ragazzo.

Il giovane dopo aver girato intorno alla macchina ha deciso di attraversare la strada mentre dal senso inverso arrivava un mini minor guidata da una donna.

L’impatto è stato inevitabile e il giovane è finito sul parabrezza della macchina per poi cadere sull’asfalto. (foto)

Non è ben chiaro se nell’attraversare la strada il ragazzo abbia usato o meno le strisce pedonali che sono posizionate a poca distanza dall’incidente.

Sul posto sono arrivate due macchine della polizia locale che hanno bloccato il traffico da entrambi le direzioni per fare spazio ai soccorsi che sono intervenuti per stabilizzare la vittima dell’investimento e trasportarla in codice rosso all’ospedale santa Chiara.

Il ragazzo è sempre stato vigile. Nell’urto il parabrezza della mini minor ha ceduto e si è frantumato