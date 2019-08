Auto nuova? Ecco 4 modelli di city car per ogni budget

Qualsiasi automobilista conosce l’antidoto perfetto al traffico cittadino che permette di vivere meglio la viabilità delle grandi metropoli: una vettura piccola e agile, capace di muoversi negli spazi stretti e tra i vari veicoli.

Di conseguenza, se è arrivato il momento di cambiare auto, è bene scegliere con attenzione una city car compatta, visto che le opzioni in commercio non mancano di certo.

Ecco perché oggi andremo a scoprire 4 modelli di auto perfetti per la strada cittadina, e per ogni budget.

Pubblicità Pubblicità

QUESTIONE DI BUDGET: PIANIFICARE PER DECIDERE MEGLIO – Prima di partire alla scoperta di alcuni modelli perfetti per le città, bisogna fare una premessa sul budget. È sempre bene pianificare tutte le spese, comprese quelle relative al prestito per l’auto, visto che grazie a piattaforme come ad esempio Younited Credit si può richiedere un preventivo, così da poter quantificare con precisione l’importo finale della rata.

Detto ciò, non ci resta che scoprire questi quattro modelli di city car così utili.

LA CLASSICA PICCOLA A BENZINA: LA TOYOTA AYGO – Con un prezzo di listino intorno ai 13.700 euro, la Toyota Aygo si propone come una delle city car a benzina più comode e compatte in assoluto, dunque ideale per il traffico cittadino. Senza poi considerare che si parla di una vettura ricca di pregi: a partire dal suo design accattivante e aggressivo, fino ad arrivare ad un grado di sicurezza molto elevato. Per quanto concerne le caratteristiche tecniche, il modello in questione ha un consumo medio di 24,4 km/l, ed un livello di emissioni di CO2 pari a 93 grammi per chilometro.

LA IBRIDA A MISURA DI CITTÀ: LA SUZUKI IGNIS – Un’altra vettura, tagliata a misura di città, è la Suzuki Ignis e stavolta si parla di un’automobile ibrida. Il suo prezzo di listino corrisponde a circa 16.800 euro, con un consumo medio pari a 23,3 km/l, e un totale di emissioni di CO2 di 97 grammi per chilometro. Per quanto riguarda le altre peculiarità, ci troviamo di fronte ad una vettura che ha avuto un grande successo anche grazie al suo look particolare, che riprende da vicino lo stile dei tradizionali crossover adattandoli alle misure cittadine.

LA SPORTIVA: LA VOLKSWAGEN UP GTI – Al terzo posto troviamo la Volkswagen Up GTI, con un prezzo di listino da 17.400 euro, e con un consumo medio da 20,8 km/l. Le emissioni sono pari a 110 grammi per chilometro, mentre il design è davvero compatto. Molto interessante la dotazione tecnologica, che la rende uno dei modelli di city car più avanzati sul mercato.

L’ELETTRICA: LA SMART EQ – Non potrebbe ovviamente mancare un’auto elettrica nel nostro elenco. La Smart EQ costa intorno ai 24 mila euro, sebbene il prezzo cambi in base ai modelli selezionati: ovvero la ForFour, la ForTwo e la ForTwo Cabrio. Anche qui ci troviamo di fronte ad una gamma di vetture particolarmente tecnologica, pure per merito della possibilità di gestire certi aspetti con l’app proprietaria. Infine, il servizio “ready to share” consente addirittura di condividerla con altre persone.