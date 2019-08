Sfruz e il Coro Carè Alto uniti per un nobile progetto di beneficenza in Brasile

Il Coro della Val Rendena Carè Alto incontrerà dopodomani, mercoledì 28 agosto, l’amministrazione comunale di Sfruz e i volontari del Punto d’Incontri.

L’appuntamento è fissato per le 20.30 nella Sala Livio Biasi, dove l’Unione delle Famiglie Trentine all’Estero presenterà un’importante iniziativa il cui protagonista, come detto, sarà il Coro della Val Rendena Carè Alto, che nel prossimo autunno sarà impegnato in Brasile per un tour delle comunità Trentine all’estero.

In questo contesto l’amministrazione comunale di Sfruz, insieme ai volontari del Punto d’incontri, ha voluto contribuire attraverso una donazione in libri che andranno ad aiutare i bambini nello studio della lingua italiana.

L’Unione delle Famiglie Trentine all’Estero è nata nel 1969 dalla volontà degli emigrati trentini in Svizzera di mantenere il legame con la loro terra di origine.

Agli inizi degli anni ‘90 sono state raccolte le prime domande di adesione dal Sud America, da parte delle comunità trentine a Cordoba, Colonia Tirolesa, Funes e Rafaela in Argentina. Dal 1997 l’Unione delle Famiglie Trentine all’Estero è presente anche in Brasile, nello Stato di Santa Catarina e nello Stato del Rio Grande do Sul.

Ed è proprio in Brasile che nel corso del prossimo autunno sarà presente il coro rendenero Carè Alto, che si recherà nello stato di Santa Caterina. In quest’occasione, nella scuola Modelo Ella Kurth del paesino di Rio do Sul, saranno ridistribuiti i libri che varranno consegnati mercoledì a Sfruz.

Si dice felice e soddisfatto il rappresentante, nonché fondatore del Punto d’Incontri, Marcello Biasi. “Quando il sindaco ci ha parlato del progetto – spiega Marcello Biasi – ci siamo subito attivati per selezionare, all’interno di quello che è il patrimonio librario dell’ex punto lettura di Sfruz, i testi migliori da poter regalare per la didattica nella scuola della comunità trentina in Brasile. Tutti i volontari hanno voluto partecipare e non vediamo l’ora di poter scambiare con il coro i nostri migliori auguri per il loro prossimo viaggio in Brasile”.

Questo progetto si ricollega perfettamente a quanto espresso dall’amministrazione comunale di Sfruz per la fruizione e l’utilizzo del patrimonio librario e della struttura dell’ex punto lettura di Sfruz.

“Tutto è nato qualche mese fa, quando, durante una chiacchierata, il presidente dell’Associazione Unione delle Famiglie Trentine all’Estero Mauro Verones aveva espresso il desiderio di procurarsi del materiale didattico in lingua italiana per una scuola brasiliana che aveva visitato – ricorda Andrea Biasi, sindaco di Sfruz –. Proprio sulla base di quanto avevo sentito da Verones ci siamo subito confrontati con Marcello Biasi e abbiamo deciso, come amministrazione, di mettere a disposizione del materiale didattico dell’ex punto lettura di Sfruz. Per l’amministrazione che rappresento è un’occasione importante per tessere delle relazioni sia con delle comunità nate dall’emigrazione trentina dello scorso secolo, sia con delle importanti associazioni trentine come il Coro Carè Alto. Un ringraziamento – conclude il sindaco – va proprio al coro che per l’occasione proporrà anche il suo repertorio musicale”.