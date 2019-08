Presenella: raccolgono una bomba e gli esplode in mano, due feriti

Nel primo pomeriggio di giovedì all’imbocco dell’abitato di Darzo, frazione del comune di Storo, due veicoli (una Fiat e un furgone) si sono scontrati frontalmente. Il bilancio è di quattro feriti.

Secondo una prima ricostruzione l’incidente sarebbe stato scaturito dall’invasione della corsia opposta da parte dell’auto che viaggiava in direzione di Ponte Caffaro.

A bordo della vettura erano presenti tre persone: due uomini e una donna, tutti bresciani, mentre a bordo del furgone che viaggiava in direzione nord era presente solo l’autista, un corriere di 35 anni.

Pubblicità Pubblicità

Tra le possibili cause dello sbandamento da parte della vettura potrebbe esserci una distrazione, un colpo di sonno oppure un malore del conducente. Tutti e quattro non hanno comunque perso conoscenza e le loro condizioni non dovrebbero destare preoccupazioni. Le persone all’interno della vettura sono state estratte con l’ausilio di pinze idrauliche.

Sul posto sono giunte anche due ambulanze dell’associazione volontari ambulanza di Storo e in un secondo momento l’elisoccorso. I sanitari, dopo aver effettuato le prime cure sul posto, hanno disposto il trasporto delle tre persone all’ospedale di Tione per ulteriori accertamenti.

L’autista del furgone è stato invece elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Nel frattempo i vigili del fuoco di Storo hanno provveduto a mettere in sicurezza il tratto stradale, con la via che è rimasta chiusa per oltre un’ora e mezza. Visto l’orario di punta e la giornata estiva l’incidente ha creato non pochi disagi.