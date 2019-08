Apprezzatissimo il progetto “4 passi in compagnia”: oltre 200 i partecipanti

Grande successo anche quest’anno per la proposta “4 Passi in Compagnia”, progetto ormai consolidato che coniuga sani stili di vita e socializzazione e che ha coinvolto più di 200 persone nell’arco dell’estate.

Venerdì scorso si è svolta la festa finale dell’iniziativa, con i partecipanti che si sono riuniti a Rumo per festeggiare insieme il termine dell’edizione 2019.

Il progetto, attivato dal Servizio Politiche Sociali e Abitative della Comunità della Val di Non, negli anni si è fatto conoscere e ha coinvolto sempre più persone, incrementando via via il numero di gruppi di camminata.

La formula è semplice, e quanto mai efficace: creare gruppi di cammino che siano opportunità di aggregazione e che stimolino a svolgere una regolare attività sportiva.

Il 2019, come sottolinea l’assessore alle Politiche Sociali della Comunità della Val di Non Carmen Noldin, ha visto una grande novità nel progetto: “Nei mesi di aprile e maggio – spiega l’assessore – è stato organizzato ‘Aspettando 4 passi in compagnia’, un vero e proprio percorso di allenamento con attività sia in palestra, sia all’aperto, volte ad aumentare l’attività aerobica, la percezione e la gestione dello sforzo: 13 lezioni di un’ora ciascuna, tra aprile e maggio, con test mirati ed esercizi specifici, seguiti dagli stessi istruttori del progetto. Un’attività che è stata anche un’opportunità per promuovere e far conoscere l’iniziativa alle persone che non vi avevano mai partecipato, magari perché non frequentanti i circoli anziani o perché svolgono attività prevalentemente in palestra e non all’aria aperta”.

Da giugno fino a fine agosto, poi, si sono svolte le camminate: come di consueto, la proposta è stata strutturata su due appuntamenti settimanali (più qualche uscita “extra”) accompagnati da istruttori esperti, laureati in scienze motorie e profondi conoscitori del territorio, che hanno organizzato gruppi di cammino con un massimo di 25 persone su 7 zone differenti: Rumo; Cloz/Revò; Taio; Coredo; Denno; Cavareno; Fondo.

Le persone partecipanti, come detto, sono state più di 200. Le uscite, invece, sono state 24 per ogni gruppo a cui vanno aggiunte tre uscite extra al canyon di Fondo, al Parco Fluviale Novella e alle Miniere di Rumo, il tutto gestito dalla Coop. Sad.

Grande la soddisfazione da parte di chi ha creduto nella proposta e in particolare della Comunità di Valle, che tramite il servizio sociale investe continuamente in progetti di prevenzione e di invecchiamento attivo. “4 passi in compagnia è la testimonianza di un progetto che funziona, che tocca temi importanti di attività fisica e movimento, ma soprattutto l’effetto delle relazioni e dei rapporti umani – commenta Carmen Noldin –. A maggior ragione al giorno d’oggi, in cui si vive una grande fragilità nei contatti e nelle relazioni”.

A chiusura la festa di venerdì scorso, con escursione alle Miniere di Rumo, è stata un’occasione ulteriore per stare assieme. Sono stati molto apprezzati il pranzo in compagnia, allestito grazie al supporto delle Donne Rurali, e lo spettacolo con la mitica Loredana Cont.

A questo importante appuntamento non sono voluti mancare il sindaco di Rumo Michela Noletti, il presidente della Comunità della Val di Non Silvano Dominici e l’assessore Carmen Noldin, il presidente dell’associazione Rumes Sergio Wegher e il direttore della Coop. Sad Maurizio Suighi.