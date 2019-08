Allarme incendio al Supercinema di Rovereto, evacuate 220 persone

È stato il Consorzio Rovereto InCentro a curare l’evento Rovereto in rosa, tenutosi ieri, venerdì 23 agosto, presso le vie della città della Quercia. La città è stata adornata da decorazioni floreali e illuminata dai volti e dal talento di molte donne trentine.

Una serata dedicata al genere femminile, quindi, ma anche agli uomini. Sono stati infatti invitati tutti i cittadini ad assistere a quella che si è rivelata essere una serata ricca di interessanti momenti di riflessione e divertimento.

Protagoniste indiscusse alcune ragazze intervistate da Astrid Panizza, che in veste di giornalista cura una rubrica proprio dedicata ai giovani, le quali hanno deciso di mettersi in gioco, in piazza, per raccontarsi al pubblico.

I loro traguardi contribuiscono a rendere onore alla città di Rovereto in Italia e nel mondo e proprio per questo motivo gli è stato consegnato un riconoscimento da parte della Senatrice trentina Donatella Conzatti.

Molti sono stati i momenti che hanno colorato di rosa la città: in Piazza Loreto Astrid e le sue giovani donne intraprendenti hanno ispirato molte persone, in Via Garibaldi Maddalena Zonta ha incantato tutti con la sua musica, in Largo Vittime delle Foibe, in serata, si è esibito il gruppo FuoriQuota, intervallato dalle esibizioni di ballo della Alfa Crew – Dance.

Via Roma si è invece dedicata ai bambini con Truccamimè, mentre la SeeSaw Dance Company ha animato Piazza Battisti con uno spettacolo di danza contemporanea.

In prima serata Noirêve, Alice Righi, Juno e Jacopo Red Bordigoni hanno accesso Piazza Malfatti con la musica. Ciliegina sulla torta, perché l’arte della fotografia non poteva che arricchire ulteriormente un evento già così culturalmente affascinante, sono state le vetrine di diverse imprese della città che hanno esposto gli scatti di Francesco Moretti (che ha raccontato storie di donne con il loro corpo).

Ad esibirsi con allegria, abbracciando il forte messaggio promosso dall’evento Rovereto in Rosa, anche Isotta Tomazzoni, giovane cantautrice, e Alberto Capuzzo, chitarrista. Isotta è stata finalista all’ultima edizione di RDS academy e ha partecipato al programma All Toghether now come giudice musicale.

«Sono stata onorata di aver partecipato a questo progetto– spiega Astrid– e soprattutto di essermi confrontata con delle ragazze così intraprendenti e piene di talento. Credo che parlare di loro e dei loro successi sia un modo per aprire la porta su un mondo che forse fino ad ora non stato così tanto preso in considerazione».

Rovereto si è quindi colorata di rosa nel cuore per sfoggiare successi, positività e accettazione, “accessori” che non passano mai di moda.