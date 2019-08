A Cles riparte il Pedibus, il Comune cerca volontari

A partire da lunedì 16 settembre riprenderà “a camminare” il Pedibus, il servizio di accompagnamento degli alunni della scuola primaria di Cles nei tragitti casa-scuola.

La proposta viene garantita da volontari formati e assicurati e i quattro percorsi prevedono un capolinea e fermate intermedie, opportunamente indicate da cartelli che riportano gli orari di arrivo e di partenza. I punti di partenza dei percorsi casa-scuola sono inoltre stati individuati considerando una distanza dalla scuola inferiore al km circa, in quanto per i bambini che abitano a una distanza superiore è garantito il trasporto.

Il servizio Pedibus sarà attivo nei giorni di frequenza scolastica obbligatoria, ma qualora vi fossero richieste e i numeri lo consentissero, il servizio potrebbe essere attivato anche nei rientri di frequenza scolastica facoltativa.

La continuità del servizio potrà essere garantita grazie alla disponibilità dei volontari.

Se ciascun adulto coinvolto si renderà disponibile ad effettuare anche solo un accompagnamento a settimana, si potrà infatti fornire il servizio per tutto l’anno, garantendo delle sane e piacevoli camminate ai propri figli. Si potranno poi diffondere esperienze di educazione alla cittadinanza che li aiuteranno a maturare autonomia e libertà.

Per dare valore all’impegno di ogni volontario e riconoscerne l’impegno sociale, l’amministrazione comunale di Cles ha individuato dei “benefit”, sconti e buoni acquisto, che verranno corrisposti ai volontari in base al numero di accompagnamenti per cui si renderanno disponibili.

Chi fosse interessato a dare la propria disponibilità come volontario può telefonare al numero 0463.662082 o inviare una mail a: sociale@comune.cles.tn.it oppure alberto.biliotti@comune.cles.tn.it.